https://ria.ru/20230729/ostanovka-1887101839.html

В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека

В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека - РИА Новости, 29.07.2023

В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека

Три человека пострадали из-за опрокинувшейся от сильного ветра остановки в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T19:17

2023-07-29T19:17

2023-07-29T19:17

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Три человека пострадали из-за опрокинувшейся от сильного ветра остановки в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС в своем телеграм-канале. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений, сопровождающегося сильным порывистым ветром, произошло опрокидывание остановочного павильона у садового товарищества "Дружба" в Кстовском муниципальном округе. В это время внутри находилось три человека. Пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения Нижнего Новгорода и Кстова", - говорится в сообщении. Состояние пострадавших уточняется. Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в результате внезапного сильного ливня и шквалистого ветра были повалены десятки деревьев, оборваны провода, затоплена часть улиц.

нижегородская область

нижний новгород

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)