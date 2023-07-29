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В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека
В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека - РИА Новости, 29.07.2023
В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека
Три человека пострадали из-за опрокинувшейся от сильного ветра остановки в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T19:17
2023-07-29T19:17
2023-07-29T19:17
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Три человека пострадали из-за опрокинувшейся от сильного ветра остановки в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС в своем телеграм-канале. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений, сопровождающегося сильным порывистым ветром, произошло опрокидывание остановочного павильона у садового товарищества "Дружба" в Кстовском муниципальном округе. В это время внутри находилось три человека. Пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения Нижнего Новгорода и Кстова", - говорится в сообщении. Состояние пострадавших уточняется. Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в результате внезапного сильного ливня и шквалистого ветра были повалены десятки деревьев, оборваны провода, затоплена часть улиц.
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека
В Нижегородской области из-за сильного ветра упала остановка, пострадали три человека