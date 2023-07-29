https://ria.ru/20230729/odnoklassniki-1887050431.html
Соцсеть "Одноклассники" уберет возможность ставить оценки под фотографиями
Соцсеть "Одноклассники" уберет возможность ставить оценки под фотографиями - РИА Новости, 29.07.2023
Соцсеть "Одноклассники" уберет возможность ставить оценки под фотографиями
Социальная сеть "Одноклассники" уберет функцию оценки фотографий от одного до пяти до конца августа, а также вводит механизм приватного "Класса", который будет... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:29
2023-07-29T12:29
2023-07-29T12:29
технологии
одноклассники
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" уберет функцию оценки фотографий от одного до пяти до конца августа, а также вводит механизм приватного "Класса", который будет виден только авторам контента и не будет отображаться в ленте у других пользователей, сообщили РИА Новости в компании. "Социальная сеть "Одноклассники" отказывается от оценок под фото и добавит новый функционал реакций. Этот шаг позволит создать более комфортную и уважительную среду для коммуникации внутри "ОК". Функция оценок фотографий от 1 до 5 перестанет быть доступной для всех пользователей до конца августа. Обновление призвано улучшить общение и взаимодействие между пользователями, снизить уровень негатива между людьми в "ОК", сократить возможности для нежелательных знакомств и повысить приватность в ленте пользователя", - говорится в сообщении. В компании напомнили, что функционал оценок в "Одноклассниках" позволял дать обратную связь о фотографии и выразить ее от одного до пяти баллов, или поставить "5+". Во многих сценариях оценки дублировали функцию обратной связи наряду с "Классами", а оценки ниже 5 могли вызывать негатив в коммуникации у пользователей. "Чтобы отреагировать на фотографии друзей или авторов в "ОК", пользователи могут использовать как публичные механики "Класса", комментариев и других реакций, так и функцию приватного "Класса", который виден только авторам контента и не отображается в ленте у других пользователей. Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку "Класс" в веб-версии и при длительном нажатии на ту же кнопку в мобильном приложении", - отметили в компании.
https://ria.ru/20230630/odnoklassniki-1881384426.html
https://ria.ru/20230627/odnoklassniki-1880737208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, одноклассники
Технологии, Одноклассники
Соцсеть "Одноклассники" уберет возможность ставить оценки под фотографиями
Соцсеть "Одноклассники" уберет возможность ставить оценки от одного до пяти под фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" уберет функцию оценки фотографий от одного до пяти до конца августа, а также вводит механизм приватного "Класса", который будет виден только авторам контента и не будет отображаться в ленте у других пользователей, сообщили РИА Новости в компании.
"Социальная сеть "Одноклассники" отказывается от оценок под фото и добавит новый функционал реакций. Этот шаг позволит создать более комфортную и уважительную среду для коммуникации внутри "ОК". Функция оценок фотографий от 1 до 5 перестанет быть доступной для всех пользователей до конца августа. Обновление призвано улучшить общение и взаимодействие между пользователями, снизить уровень негатива между людьми в "ОК", сократить возможности для нежелательных знакомств и повысить приватность в ленте пользователя", - говорится в сообщении.
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В компании напомнили, что функционал оценок в "Одноклассниках" позволял дать обратную связь о фотографии и выразить ее от одного до пяти баллов, или поставить "5+". Во многих сценариях оценки дублировали функцию обратной связи наряду с "Классами", а оценки ниже 5 могли вызывать негатив в коммуникации у пользователей.
"Чтобы отреагировать на фотографии друзей или авторов в "ОК", пользователи могут использовать как публичные механики "Класса", комментариев и других реакций, так и функцию приватного "Класса", который виден только авторам контента и не отображается в ленте у других пользователей. Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку "Класс" в веб-версии и при длительном нажатии на ту же кнопку в мобильном приложении", - отметили в компании.
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