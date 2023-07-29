https://ria.ru/20230729/obstrel-1887122762.html

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами - РИА Новости, 29.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами

Украинские войска в субботу обстреляли Донецк и Александровку, выпустив за 20 минут 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в субботу в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:55

2023-07-29T22:55

2023-07-29T22:55

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк и Александровку, выпустив за 20 минут 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 19.25 по населенному пункту Александровка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 19.40 по Донецку (Куйбышевский район) - пять снарядов калибром 155 миллиметров и в 19.45 по Донецку (Кировский район) -четыре наряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230729/voyna-1886994227.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф