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ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами - РИА Новости, 29.07.2023
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22:55 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/obstrel-1887122762.html
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами - РИА Новости, 29.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами
Украинские войска в субботу обстреляли Донецк и Александровку, выпустив за 20 минут 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в субботу в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:55
2023-07-29T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
сцкк
нато
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк и Александровку, выпустив за 20 минут 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 19.25 по населенному пункту Александровка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 19.40 по Донецку (Куйбышевский район) - пять снарядов калибром 155 миллиметров и в 19.45 по Донецку (Кировский район) -четыре наряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230729/voyna-1886994227.html
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в мире, донецк, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 23 натовских снаряда по Донецку и Александровке

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк и Александровку, выпустив за 20 минут 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 19.25 по населенному пункту Александровка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 19.40 по Донецку (Куйбышевский район) - пять снарядов калибром 155 миллиметров и в 19.45 по Донецку (Кировский район) -четыре наряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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