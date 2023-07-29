ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 23 натовских снаряда по Донецку и Александровке
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк и Александровку, выпустив за 20 минут 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 19.25 по населенному пункту Александровка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 19.40 по Донецку (Куйбышевский район) - пять снарядов калибром 155 миллиметров и в 19.45 по Донецку (Кировский район) -четыре наряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.