https://ria.ru/20230729/obstrel-1887084786.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 29.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в субботу днем выпустили 25 натовских снарядов по трем районам Донецка, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:59

2023-07-29T16:59

2023-07-29T16:59

специальная военная операция на украине

украина

донецк

россия

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нато

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу днем выпустили 25 натовских снарядов по трем районам Донецка, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.По информации ведомства, украинские войска вновь обстреляли Петровский район в 15.45 и 15.50, выпустив в общей сложности 11 натовских снарядов калибра 155 миллиметров. Также обстрелам подвергся Куйбышевский район Донецка, по нему с 15.20 за десять минут было выпущено семь натовских снарядов. Ранее представительство сообщило о 18 ракетах, выпущенных украинскими войсками из РСЗО по Донецку, и шести ракетах, выпущенных по населенному пункту Александровка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230729/germaniya-1887083039.html

https://ria.ru/20230729/boepripasy-1887079677.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, донецк, россия, сергей лавров, нато, сцкк, вооруженные силы украины