https://ria.ru/20230729/obstrel-1887044710.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 29.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:01

2023-07-29T12:01

2023-07-29T12:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

макеевка

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 8.30 - населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Затем с 8.40 по 11.35 по Донецку было выпущено еще девять снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка подверглась обстрелам в 9.20, по ней выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230728/miny-1886839211.html

донецк

макеевка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, макеевка, украина, нато, сцкк