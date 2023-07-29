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ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска, заявил Гладков - РИА Новости, 29.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/obstrel-1887032900.html
ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска, заявил Гладков
ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска, заявил Гладков - РИА Новости, 29.07.2023
ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска, заявил Гладков
Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 42 снарядов, в том числе 16 раз ударили по автомобильному пункту... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T09:52
2023-07-29T09:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 июл – РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 42 снарядов, в том числе 16 раз ударили по автомобильному пункту пропуска "Шебекино", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В субботу в своем телеграм-канале Гладков опубликовал сводку за 28 июля: обстрелам подверглись только два приграничных района, общее число выпущенных снарядов составило 42. По данным губернатора, практически ежедневно объектами обстрелов со стороны Украины становятся около шести приграничных муниципалитетов. "В Шебекинском городском округе по посёлку Ленинский и МАПП "Шебекино" выпущено по 16 миномётных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородской районе 10 раз из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
https://ria.ru/20230728/obstrel-1886782958.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска, заявил Гладков

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли из миномета Шебекинский автомобильный пункт пропуска

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО Град со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 июл – РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 42 снарядов, в том числе 16 раз ударили по автомобильному пункту пропуска "Шебекино", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В субботу в своем телеграм-канале Гладков опубликовал сводку за 28 июля: обстрелам подверглись только два приграничных района, общее число выпущенных снарядов составило 42. По данным губернатора, практически ежедневно объектами обстрелов со стороны Украины становятся около шести приграничных муниципалитетов.
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"В Шебекинском городском округе по посёлку Ленинский и МАПП "Шебекино" выпущено по 16 миномётных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородской районе 10 раз из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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