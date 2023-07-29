https://ria.ru/20230729/obstrel-1887014884.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в ночь на субботу выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T02:29

2023-07-29T02:29

2023-07-29T02:29

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230728/obstrel-1887004614.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк