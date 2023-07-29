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В Черкесске из-за сильного ветра 19 автомобилей получили повреждения - РИА Новости, 29.07.2023
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14:34 29.07.2023 (обновлено: 15:38 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/nepogoda-1887065117.html
В Черкесске из-за сильного ветра 19 автомобилей получили повреждения
В Черкесске из-за сильного ветра 19 автомобилей получили повреждения - РИА Новости, 29.07.2023
В Черкесске из-за сильного ветра 19 автомобилей получили повреждения
Около 100 деревьев повалило сильным ветром в пятницу в Черкесске, в результате повреждения получили 19 автомобилей, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:34
2023-07-29T15:38
происшествия
жкх
черкесск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Около 100 деревьев повалило сильным ветром в пятницу в Черкесске, в результате повреждения получили 19 автомобилей, сообщил глава администрации города Алексей Баскаев. Днем в пятницу в Черкесске в результате непогоды попадало множество деревьев. В частности, в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" на автостоянке дерево упало на автомашины ВАЗ-2107 и "Лада Приора", в результате один человек погиб, несколько пострадало. По данным главы КЧР, на территории республики были повреждены линии электропередачи, кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и ряд частных домовладений. Вечером в пятницу на территории Черкесска был введен режим ЧС, утром в субботу его отменили. "Всего в Черкесске зафиксировано 94 случая падения деревьев, 32 устранено. Пострадало 19 автомобилей. Практически 85% случаев обрывов проводов восстановлены", - написал Баскаев в своем телеграм-канале. По его словам, в ликвидации последствий стихии участвуют сотрудники МЧС, пожарные, все городские коммунальные предприятия и службы, а также неравнодушные горожане.
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происшествия, жкх, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Черкесске из-за сильного ветра 19 автомобилей получили повреждения

Баскаев: девятнадцать автомобилей пострадали в результате падения деревьев

© Фото : Алексей Баскаев / TelegramПоследствия сильного ветра в Черкесске
Последствия сильного ветра в Черкесске - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : Алексей Баскаев / Telegram
Последствия сильного ветра в Черкесске
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Около 100 деревьев повалило сильным ветром в пятницу в Черкесске, в результате повреждения получили 19 автомобилей, сообщил глава администрации города Алексей Баскаев.
Днем в пятницу в Черкесске в результате непогоды попадало множество деревьев. В частности, в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" на автостоянке дерево упало на автомашины ВАЗ-2107 и "Лада Приора", в результате один человек погиб, несколько пострадало. По данным главы КЧР, на территории республики были повреждены линии электропередачи, кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и ряд частных домовладений. Вечером в пятницу на территории Черкесска был введен режим ЧС, утром в субботу его отменили.
"Всего в Черкесске зафиксировано 94 случая падения деревьев, 32 устранено. Пострадало 19 автомобилей. Практически 85% случаев обрывов проводов восстановлены", - написал Баскаев в своем телеграм-канале.
По его словам, в ликвидации последствий стихии участвуют сотрудники МЧС, пожарные, все городские коммунальные предприятия и службы, а также неравнодушные горожане.
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ПроисшествияЖКХЧеркесскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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