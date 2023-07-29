https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1887130273.html
Путин высказал свое мнение об идентичности людей, связанной с неонацизмом
Путин высказал свое мнение об идентичности людей, связанной с неонацизмом - РИА Новости, 29.07.2023
Путин высказал свое мнение об идентичности людей, связанной с неонацизмом
Президент России Владимир Путин признался, что его поражает глупость людей, которые пытаются строить свою идентичность на основе неонацизма. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:59
2023-07-29T23:59
2023-07-29T23:59
россия
владимир путин
украина
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что его поражает глупость людей, которые пытаются строить свою идентичность на основе неонацизма. "Почему люди, которые уничтожили 1,5 миллиона евреев, вы понимаете что это за цифра? Русских, поляков, уничтожили. Почему на этой базе должна строиться идентичность современной независимой Украины? Меня поражает глупость тех людей, которые это делают", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1887129942.html
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россия, владимир путин, украина, форум "россия — африка"
Россия, Владимир Путин, Украина, Форум "Россия — Африка"
Путин высказал свое мнение об идентичности людей, связанной с неонацизмом
Путин: поражает глупость пытающихся строить свою идентичность на основе неонацизма