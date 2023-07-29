https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1887129942.html
Путин прокомментировал неонацизм Запада по отношению к России
Путин прокомментировал неонацизм Запада по отношению к России - РИА Новости, 29.07.2023
Путин прокомментировал неонацизм Запада по отношению к России
Использование неонацизма против России вернется к этим же странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:55
2023-07-29T23:55
2023-07-29T23:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Использование неонацизма против России вернется к этим же странам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Да, сейчас, когда Украину используют как инструмент борьбы с Россией, это наших потенциальных противников устраивает. Они все, что угодно готовы использовать, и использовали в свое время в борьбе с нами на Кавказе "Аль-Каиду*" и другие террорганизации", - сказал Путин журналистам.В качестве примера он привел представление некоторых стран, что "Аль-Каида*" где-то в Европе - плохо, а "Аль-Каида*" в борьбе с Россией - это хорошо". "Вот то же самое с нацизмом, нацизм вообще плохо, но если неонацистов можно использовать в борьбе с Россией - это устраивает, ошибаются и те и другие. И те, кто пытаются использовать неонацистов против нас, потому что в конечном итоге это к ним вернется, так же, как и терроризм к ним возвращался. И те, кто пытаются свою идентичность строить на основе нацистских идей, потому что это заведет их в тупик", - подчеркнул он.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230729/putin-1887129342.html
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Путин прокомментировал неонацизм Запада по отношению к России
Путин: использование неонацизма против России вернется к этим же странам