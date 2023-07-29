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Путин прокомментировал неонацизм Запада по отношению к России - РИА Новости, 29.07.2023
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23:55 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1887129942.html
Путин прокомментировал неонацизм Запада по отношению к России
Путин прокомментировал неонацизм Запада по отношению к России - РИА Новости, 29.07.2023
Путин прокомментировал неонацизм Запада по отношению к России
Использование неонацизма против России вернется к этим же странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:55
2023-07-29T23:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Использование неонацизма против России вернется к этим же странам, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;Да, сейчас, когда Украину используют как инструмент борьбы с Россией, это наших потенциальных противников устраивает. Они все, что угодно готовы использовать, и использовали в свое время в борьбе с нами на Кавказе &quot;Аль-Каиду*&quot; и другие террорганизации&quot;, - сказал Путин журналистам.В качестве примера он привел представление некоторых стран, что "Аль-Каида*" где-то в Европе - плохо, а "Аль-Каида*" в борьбе с Россией - это хорошо". "Вот то же самое с нацизмом, нацизм вообще плохо, но если неонацистов можно использовать в борьбе с Россией - это устраивает, ошибаются и те и другие. И те, кто пытаются использовать неонацистов против нас, потому что в конечном итоге это к ним вернется, так же, как и терроризм к ним возвращался. И те, кто пытаются свою идентичность строить на основе нацистских идей, потому что это заведет их в тупик", - подчеркнул он.* Запрещенная в России террористическая организация.
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здоровье - общество, россия, украина, кавказ, владимир путин, аль-каида, форум "россия — африка"
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Путин прокомментировал неонацизм Запада по отношению к России

Путин: использование неонацизма против России вернется к этим же странам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Использование неонацизма против России вернется к этим же странам, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Да, сейчас, когда Украину используют как инструмент борьбы с Россией, это наших потенциальных противников устраивает. Они все, что угодно готовы использовать, и использовали в свое время в борьбе с нами на Кавказе "Аль-Каиду*" и другие террорганизации", - сказал Путин журналистам.

В качестве примера он привел представление некоторых стран, что "Аль-Каида*" где-то в Европе - плохо, а "Аль-Каида*" в борьбе с Россией - это хорошо".
«
"Вот то же самое с нацизмом, нацизм вообще плохо, но если неонацистов можно использовать в борьбе с Россией - это устраивает, ошибаются и те и другие. И те, кто пытаются использовать неонацистов против нас, потому что в конечном итоге это к ним вернется, так же, как и терроризм к ним возвращался. И те, кто пытаются свою идентичность строить на основе нацистских идей, потому что это заведет их в тупик", - подчеркнул он.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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