https://ria.ru/20230729/most-1887016023.html
Крымский мост перекрыли второй раз за ночь
Крымский мост перекрыли второй раз за ночь - РИА Новости, 29.07.2023
Крымский мост перекрыли второй раз за ночь
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T03:08
2023-07-29T03:08
2023-07-29T03:54
крымский мост
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23.34 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.
https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html
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крымский мост
Крымский мост перекрыли второй раз за ночь
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за ночь
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь, сообщается в Telegram-канале
об оперативной обстановке на мосту.
Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23.34 мск.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.
Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.
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