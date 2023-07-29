https://ria.ru/20230729/most-1887016023.html

Крымский мост перекрыли второй раз за ночь

Крымский мост перекрыли второй раз за ночь - РИА Новости, 29.07.2023

Крымский мост перекрыли второй раз за ночь

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T03:08

2023-07-29T03:08

2023-07-29T03:54

крымский мост

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23.34 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.

https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html

https://ria.ru/20230725/most-1886124517.html

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крымский мост