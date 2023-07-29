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Фонд капремонта Москвы подготовил мероприятия к урбанистическому форуму - РИА Новости, 31.07.2023
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13:22 29.07.2023 (обновлено: 17:26 31.07.2023)
https://ria.ru/20230729/moskva-1887425404.html
Фонд капремонта Москвы подготовил мероприятия к урбанистическому форуму
Фонд капремонта Москвы подготовил мероприятия к урбанистическому форуму - РИА Новости, 31.07.2023
Фонд капремонта Москвы подготовил мероприятия к урбанистическому форуму
Специальные мероприятия проведет Фонд капремонта Москвы в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-29T13:22
2023-07-31T17:26
москва
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специальные мероприятия проведет Фонд капремонта Москвы в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специальные мероприятия проведет Фонд капремонта Москвы в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках". Гости олимпийского комплекса узнают больше о капитальном ремонте многоквартирных домов и воссоздании архитектурно-исторического облика жилых домов-памятников, а еще смогут "примерить" профессию реставратора", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программе Фонда капитального ремонта с 1 августа по 10 сентября: ежедневные занятия по созданию лепных элементов декора, кинопоказы в летнем кинотеатре, авторские экскурсии по исторической Москве.
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москва, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
Москва, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)

Фонд капремонта Москвы подготовил мероприятия к урбанистическому форуму

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Москва
Города мира. Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Города мира. Москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специальные мероприятия проведет Фонд капремонта Москвы в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специальные мероприятия проведет Фонд капремонта Москвы в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках". Гости олимпийского комплекса узнают больше о капитальном ремонте многоквартирных домов и воссоздании архитектурно-исторического облика жилых домов-памятников, а еще смогут "примерить" профессию реставратора", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в программе Фонда капитального ремонта с 1 августа по 10 сентября: ежедневные занятия по созданию лепных элементов декора, кинопоказы в летнем кинотеатре, авторские экскурсии по исторической Москве.
 
МоскваМосковский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)
 
 
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