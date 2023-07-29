https://ria.ru/20230729/moskva-1887425404.html

Фонд капремонта Москвы подготовил мероприятия к урбанистическому форуму

Фонд капремонта Москвы подготовил мероприятия к урбанистическому форуму - РИА Новости, 31.07.2023

Фонд капремонта Москвы подготовил мероприятия к урбанистическому форуму

Специальные мероприятия проведет Фонд капремонта Москвы в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-29T13:22

2023-07-29T13:22

2023-07-31T17:26

москва

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специальные мероприятия проведет Фонд капремонта Москвы в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специальные мероприятия проведет Фонд капремонта Москвы в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках". Гости олимпийского комплекса узнают больше о капитальном ремонте многоквартирных домов и воссоздании архитектурно-исторического облика жилых домов-памятников, а еще смогут "примерить" профессию реставратора", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программе Фонда капитального ремонта с 1 августа по 10 сентября: ежедневные занятия по созданию лепных элементов декора, кинопоказы в летнем кинотеатре, авторские экскурсии по исторической Москве.

https://realty.ria.ru/20230728/park-1886858948.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)