https://ria.ru/20230729/moskva-1887070810.html
Столичный производитель создал робота для горной промышленности
Столичный производитель создал робота для горной промышленности - РИА Новости, 29.07.2023
Столичный производитель создал робота для горной промышленности
Столичный производитель создал уникального 30-тонного робота для горной промышленности, в мире таких всего два, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:08
2023-07-29T15:08
2023-07-29T15:08
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россия
узбекистан
сергей собянин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Столичный производитель создал уникального 30-тонного робота для горной промышленности, в мире таких всего два, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале. "Московский производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. Такое оборудование делают лишь две компании в мире, включая отечественную. Установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной, никелевой, и оснащена передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, системой автоматической парковки. Это обеспечивает эффективное и безопасное проведение работ", - написал он. Отмечается, что продукция столичного производителя уже поставляется во все регионы России. Кроме того, поставки производятся и за рубеж, в ближайшее время три установки поедут на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана.
https://ria.ru/20230421/orvi-1866790730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, узбекистан, сергей собянин
Экономика, Москва, Россия, Узбекистан, Сергей Собянин
Столичный производитель создал робота для горной промышленности
Столичный производитель создал уникального 30-тонного робота для горной промышленности