https://ria.ru/20230729/moskva-1887070810.html

Столичный производитель создал робота для горной промышленности

Столичный производитель создал робота для горной промышленности - РИА Новости, 29.07.2023

Столичный производитель создал робота для горной промышленности

Столичный производитель создал уникального 30-тонного робота для горной промышленности, в мире таких всего два, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:08

2023-07-29T15:08

2023-07-29T15:08

экономика

москва

россия

узбекистан

сергей собянин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Столичный производитель создал уникального 30-тонного робота для горной промышленности, в мире таких всего два, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале. "Московский производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. Такое оборудование делают лишь две компании в мире, включая отечественную. Установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной, никелевой, и оснащена передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, системой автоматической парковки. Это обеспечивает эффективное и безопасное проведение работ", - написал он. Отмечается, что продукция столичного производителя уже поставляется во все регионы России. Кроме того, поставки производятся и за рубеж, в ближайшее время три установки поедут на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана.

https://ria.ru/20230421/orvi-1866790730.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, россия, узбекистан, сергей собянин