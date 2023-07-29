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Столичный производитель создал робота для горной промышленности - РИА Новости, 29.07.2023
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15:08 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/moskva-1887070810.html
Столичный производитель создал робота для горной промышленности
Столичный производитель создал робота для горной промышленности - РИА Новости, 29.07.2023
Столичный производитель создал робота для горной промышленности
Столичный производитель создал уникального 30-тонного робота для горной промышленности, в мире таких всего два, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:08
2023-07-29T15:08
экономика
москва
россия
узбекистан
сергей собянин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Столичный производитель создал уникального 30-тонного робота для горной промышленности, в мире таких всего два, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале. "Московский производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. Такое оборудование делают лишь две компании в мире, включая отечественную. Установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной, никелевой, и оснащена передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, системой автоматической парковки. Это обеспечивает эффективное и безопасное проведение работ", - написал он. Отмечается, что продукция столичного производителя уже поставляется во все регионы России. Кроме того, поставки производятся и за рубеж, в ближайшее время три установки поедут на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана.
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экономика, москва, россия, узбекистан, сергей собянин
Экономика, Москва, Россия, Узбекистан, Сергей Собянин
Столичный производитель создал робота для горной промышленности

Столичный производитель создал уникального 30-тонного робота для горной промышленности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Столичный производитель создал уникального 30-тонного робота для горной промышленности, в мире таких всего два, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
"Московский производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. Такое оборудование делают лишь две компании в мире, включая отечественную. Установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной, никелевой, и оснащена передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, системой автоматической парковки. Это обеспечивает эффективное и безопасное проведение работ", - написал он.
Отмечается, что продукция столичного производителя уже поставляется во все регионы России. Кроме того, поставки производятся и за рубеж, в ближайшее время три установки поедут на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана.
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