https://ria.ru/20230729/moshennichestvo-1887029651.html

Эксперты предупредили об активизации онлайн-мошенников

Эксперты предупредили об активизации онлайн-мошенников - РИА Новости, 29.07.2023

Эксперты предупредили об активизации онлайн-мошенников

Злоумышленники активизируются в разгар сезона отпусков, и в России в основном преобладают три вектора онлайн-мошенничества, связанные с фальшивой организацией... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T09:09

2023-07-29T09:09

2023-07-29T09:09

россия

лаборатория касперского

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Злоумышленники активизируются в разгар сезона отпусков, и в России в основном преобладают три вектора онлайн-мошенничества, связанные с фальшивой организацией путешествия, рассказали РИА Новости эксперты "Лаборатории Касперского" и группы компаний "Мантера" (управляет крупнейшими туристическими активами юга России - курорт "Красная Поляна", "Сочи Парк Отель"). Говоря о мошенничестве с билетами, эксперты отметили, что видят множество поддельных страниц, имитирующих сайты разных авиакомпаний и агрегаторов по подбору авиабилетов. "Некоторые из них даже могут отображать реальные данные о рейсах, отправляя поисковые запросы легитимным агрегаторам и выдавая полученную информацию. Однако настоящих билетов посетители фальшивых ресурсов не увидят. Цель злоумышленников - украсть деньги и использовать чужие личные данные в своих целях, например, чтобы продать их в даркнете", - сообщается в исследовании. Эксперты отмечают, что еще один из распространенных способов мошенничества касается поиска жилья - поддельные интернет-предложения об аренде квартир и апартаментов. "Мошенники создают привлекательные объявления на популярных платформах, заманивая путешественников красивыми фотографиями и низкими ценами. Однако после бронирования и отправки платежа окажется, что авторы объявлений вовсе не те, за кого себя выдают", - сообщили они. Отмечается, что еще один вид мошенничества с жильем связан с бронированием гостиниц, когда злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие настоящие платформы бронирования отелей. "Часто на таких сайтах пользователям предлагается войти в систему с учетными данными от уже имеющихся аккаунтов. Это позволяет мошенникам получить несанкционированный доступ к учетным записям жертв в социальных сетях или электронной почте. В результате таким образом они крадут личные данные", - заявили эксперты. Помимо этого имеет место и мошенничество с опросами, когда создаются спам-страницы или рассылаются электронные письма, в которых предлагают пройти опрос на тему путешествий и получить вознаграждение. Эксперты отмечают, что в таких схемах расчет делается на желание людей получить легкие деньги или какой-либо подарок. Но нацелены они на сбор личных данных - имени, фамилии, адреса, номера телефона, финансовых сведений. "Вознаграждения же жертвы этой схемы не получают, а информация, которой они поделились с мошенниками, может быть использована, например, для кражи личных данных или денег. Кроме того, в конце опроса обычно предлагается поделиться информацией об опросе с друзьями, чтобы и они могли получить приз, то есть злоумышленники используют жертв еще и для дальнейшего распространения мошеннических ресурсов", - говорится в исследовании.

https://ria.ru/20230725/moshenniki-1886094397.html

https://ria.ru/20230707/moshenniki-1882712702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, лаборатория касперского, происшествия