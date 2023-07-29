https://ria.ru/20230729/mali-1887091862.html
Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент
Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент - РИА Новости, 29.07.2023
Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент
Мали высоко ценит усилия президента РФ Владимира Путина ради ее мира и стабильности, заявил президент переходного периода Ассими Гоита. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:42
2023-07-29T17:42
2023-07-29T17:42
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владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 29 июл - РИА Новости. Мали высоко ценит усилия президента РФ Владимира Путина ради ее мира и стабильности, заявил президент переходного периода Ассими Гоита. "Хотел бы высоко оценить доверительные отношения, доверительное партнерство с вашей страной, которые позволили Мали получить суверенитет и сохранить целостность нашей территории. Наши силы обороны и безопасности могут действовать совершенно свободно, чтобы отстаивать наши границы", - сказал Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Помощь, которую ваша страна оказывает нашей стране, указывает на дружбу между нашими странами и на братские отношения между нашими народами. Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране", - подчеркнул он. Гоита заявил, что "с начала периода политического перехода" предпринимал много шагов, чтобы избежать негативных последствий, направленных в сторону населения Мали. "Благодаря доверию и целеустремленности народа Мали и инклюзивному консенсусу для меня было честью представить новую конституцию Мали. Теперь мы перешли к четвертой республике", - сказал он.
https://ria.ru/20230729/mali-1886356079.html
https://ria.ru/20230729/mali-1887089826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия, владимир путин
В мире, Мали, Россия, Владимир Путин
Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент
Глава переходного периода Мали Гоита: страна ценит усилия Путина ради ее стабильности
СТРЕЛЬНА, 29 июл - РИА Новости. Мали высоко ценит усилия президента РФ Владимира Путина ради ее мира и стабильности, заявил президент переходного периода Ассими Гоита.
"Хотел бы высоко оценить доверительные отношения, доверительное партнерство с вашей страной, которые позволили Мали получить суверенитет и сохранить целостность нашей территории. Наши силы обороны и безопасности могут действовать совершенно свободно, чтобы отстаивать наши границы", - сказал Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Межгосударственные отношения России и Мали
"Помощь, которую ваша страна оказывает нашей стране, указывает на дружбу между нашими странами и на братские отношения между нашими народами. Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране", - подчеркнул он.
Гоита заявил, что "с начала периода политического перехода" предпринимал много шагов, чтобы избежать негативных последствий, направленных в сторону населения Мали. "Благодаря доверию и целеустремленности народа Мали и инклюзивному консенсусу для меня было честью представить новую конституцию Мали. Теперь мы перешли к четвертой республике", - сказал он.
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