https://ria.ru/20230729/mali-1887091862.html

Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент

Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент - РИА Новости, 29.07.2023

Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент

Мали высоко ценит усилия президента РФ Владимира Путина ради ее мира и стабильности, заявил президент переходного периода Ассими Гоита. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:42

2023-07-29T17:42

2023-07-29T17:42

в мире

мали

россия

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 29 июл - РИА Новости. Мали высоко ценит усилия президента РФ Владимира Путина ради ее мира и стабильности, заявил президент переходного периода Ассими Гоита. "Хотел бы высоко оценить доверительные отношения, доверительное партнерство с вашей страной, которые позволили Мали получить суверенитет и сохранить целостность нашей территории. Наши силы обороны и безопасности могут действовать совершенно свободно, чтобы отстаивать наши границы", - сказал Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Помощь, которую ваша страна оказывает нашей стране, указывает на дружбу между нашими странами и на братские отношения между нашими народами. Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране", - подчеркнул он. Гоита заявил, что "с начала периода политического перехода" предпринимал много шагов, чтобы избежать негативных последствий, направленных в сторону населения Мали. "Благодаря доверию и целеустремленности народа Мали и инклюзивному консенсусу для меня было честью представить новую конституцию Мали. Теперь мы перешли к четвертой республике", - сказал он.

https://ria.ru/20230729/mali-1886356079.html

https://ria.ru/20230729/mali-1887089826.html

мали

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, россия, владимир путин