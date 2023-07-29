Рейтинг@Mail.ru
Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/mali-1887091862.html
Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент
Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент - РИА Новости, 29.07.2023
Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент
Мали высоко ценит усилия президента РФ Владимира Путина ради ее мира и стабильности, заявил президент переходного периода Ассими Гоита. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:42
2023-07-29T17:42
в мире
мали
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887059077_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_18573f6ba0c322dc2100840a0b13bb32.jpg
СТРЕЛЬНА, 29 июл - РИА Новости. Мали высоко ценит усилия президента РФ Владимира Путина ради ее мира и стабильности, заявил президент переходного периода Ассими Гоита. "Хотел бы высоко оценить доверительные отношения, доверительное партнерство с вашей страной, которые позволили Мали получить суверенитет и сохранить целостность нашей территории. Наши силы обороны и безопасности могут действовать совершенно свободно, чтобы отстаивать наши границы", - сказал Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Помощь, которую ваша страна оказывает нашей стране, указывает на дружбу между нашими странами и на братские отношения между нашими народами. Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране", - подчеркнул он. Гоита заявил, что "с начала периода политического перехода" предпринимал много шагов, чтобы избежать негативных последствий, направленных в сторону населения Мали. "Благодаря доверию и целеустремленности народа Мали и инклюзивному консенсусу для меня было честью представить новую конституцию Мали. Теперь мы перешли к четвертой республике", - сказал он.
https://ria.ru/20230729/mali-1886356079.html
https://ria.ru/20230729/mali-1887089826.html
мали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887059077_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_af79af2e9992546e08f844b38588e0ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, россия, владимир путин
В мире, Мали, Россия, Владимир Путин
Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент

Глава переходного периода Мали Гоита: страна ценит усилия Путина ради ее стабильности

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 29 июл - РИА Новости. Мали высоко ценит усилия президента РФ Владимира Путина ради ее мира и стабильности, заявил президент переходного периода Ассими Гоита.
"Хотел бы высоко оценить доверительные отношения, доверительное партнерство с вашей страной, которые позволили Мали получить суверенитет и сохранить целостность нашей территории. Наши силы обороны и безопасности могут действовать совершенно свободно, чтобы отстаивать наши границы", - сказал Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Межгосударственные отношения России и Мали
Вчера, 01:15
"Помощь, которую ваша страна оказывает нашей стране, указывает на дружбу между нашими странами и на братские отношения между нашими народами. Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране", - подчеркнул он.
Гоита заявил, что "с начала периода политического перехода" предпринимал много шагов, чтобы избежать негативных последствий, направленных в сторону населения Мали. "Благодаря доверию и целеустремленности народа Мали и инклюзивному консенсусу для меня было честью представить новую конституцию Мали. Теперь мы перешли к четвертой республике", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Президент переходного периода Мали поблагодарил Путина за поставки зерна
Вчера, 17:28
 
В миреМалиРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала