https://ria.ru/20230729/kurort-1887091994.html

Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды

Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды - РИА Новости, 29.07.2023

Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды

Канатные дороги сочинского курорта "Красная Поляна", работа которых была приостановлена из-за ливней в пятницу, снова доступны отдыхающим, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:43

2023-07-29T17:43

2023-07-29T17:43

сочи

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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Канатные дороги сочинского курорта "Красная Поляна", работа которых была приостановлена из-за ливней в пятницу, снова доступны отдыхающим, сообщили РИА Новости в справочном центре курорта. Канатные дороги были закрыты из-за сильного ливня с грозой, сообщали в пятницу в пресс-службе курорта. "Сегодня работают все канатные дороги", - сказала агентству оператор компании. Она уточнила, что сейчас в горной местности облачно, осадков нет, температура воздуха держится в пределах 18 градусов тепла. Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания суток 29 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем, выход рек из берегов и оползни. Как сообщает корреспондент РИА Новости, несмотря на жаркую и солнечную погоду в прибрежной зоне Сочи, некоторые пляжи по рекомендации городской мэрии закрыты для купания – в море шторм. При этом отдохнуть и искупаться можно на пляже "Маяк" в центральном районе города, он окружён бунами, защищающими от волн, шторма в этой зоне нет, рассказывали РИА Новости спасатели.

https://ria.ru/20230729/pogoda-1887078972.html

https://ria.ru/20230729/devushka-1887089511.html

сочи

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сочи