https://ria.ru/20230729/kurort-1887091994.html
Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды
Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды - РИА Новости, 29.07.2023
Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды
Канатные дороги сочинского курорта "Красная Поляна", работа которых была приостановлена из-за ливней в пятницу, снова доступны отдыхающим, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:43
2023-07-29T17:43
2023-07-29T17:43
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794270876_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_9952fed44e74e2f8c11815add0a4c506.jpg
СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Канатные дороги сочинского курорта "Красная Поляна", работа которых была приостановлена из-за ливней в пятницу, снова доступны отдыхающим, сообщили РИА Новости в справочном центре курорта. Канатные дороги были закрыты из-за сильного ливня с грозой, сообщали в пятницу в пресс-службе курорта. "Сегодня работают все канатные дороги", - сказала агентству оператор компании. Она уточнила, что сейчас в горной местности облачно, осадков нет, температура воздуха держится в пределах 18 градусов тепла. Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания суток 29 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем, выход рек из берегов и оползни. Как сообщает корреспондент РИА Новости, несмотря на жаркую и солнечную погоду в прибрежной зоне Сочи, некоторые пляжи по рекомендации городской мэрии закрыты для купания – в море шторм. При этом отдохнуть и искупаться можно на пляже "Маяк" в центральном районе города, он окружён бунами, защищающими от волн, шторма в этой зоне нет, рассказывали РИА Новости спасатели.
https://ria.ru/20230729/pogoda-1887078972.html
https://ria.ru/20230729/devushka-1887089511.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794270876_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cdc41130bb9a5f84df256f87aba3da96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи
Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды
Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги для отдыхающих после непогоды
СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Канатные дороги сочинского курорта "Красная Поляна", работа которых была приостановлена из-за ливней в пятницу, снова доступны отдыхающим, сообщили РИА Новости в справочном центре курорта.
Канатные дороги были закрыты из-за сильного ливня с грозой, сообщали в пятницу в пресс-службе курорта.
В Сочи установилась ясная погода, но большая часть пляжей остается закрытой
«
"Сегодня работают все канатные дороги", - сказала агентству оператор компании.
Она уточнила, что сейчас в горной местности облачно, осадков нет, температура воздуха держится в пределах 18 градусов тепла.
Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания суток 29 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем, выход рек из берегов и оползни.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, несмотря на жаркую и солнечную погоду в прибрежной зоне Сочи
, некоторые пляжи по рекомендации городской мэрии закрыты для купания – в море шторм. При этом отдохнуть и искупаться можно на пляже "Маяк" в центральном районе города, он окружён бунами, защищающими от волн, шторма в этой зоне нет, рассказывали РИА Новости спасатели.
В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка