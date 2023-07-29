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Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды - РИА Новости, 29.07.2023
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17:43 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/kurort-1887091994.html
Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды
Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды - РИА Новости, 29.07.2023
Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды
Канатные дороги сочинского курорта "Красная Поляна", работа которых была приостановлена из-за ливней в пятницу, снова доступны отдыхающим, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:43
2023-07-29T17:43
сочи
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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Канатные дороги сочинского курорта "Красная Поляна", работа которых была приостановлена из-за ливней в пятницу, снова доступны отдыхающим, сообщили РИА Новости в справочном центре курорта. Канатные дороги были закрыты из-за сильного ливня с грозой, сообщали в пятницу в пресс-службе курорта. "Сегодня работают все канатные дороги", - сказала агентству оператор компании. Она уточнила, что сейчас в горной местности облачно, осадков нет, температура воздуха держится в пределах 18 градусов тепла. Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания суток 29 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем, выход рек из берегов и оползни. Как сообщает корреспондент РИА Новости, несмотря на жаркую и солнечную погоду в прибрежной зоне Сочи, некоторые пляжи по рекомендации городской мэрии закрыты для купания – в море шторм. При этом отдохнуть и искупаться можно на пляже "Маяк" в центральном районе города, он окружён бунами, защищающими от волн, шторма в этой зоне нет, рассказывали РИА Новости спасатели.
https://ria.ru/20230729/pogoda-1887078972.html
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сочи
Сочи
Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги после непогоды

Курорт "Красная Поляна" открыл канатные дороги для отдыхающих после непогоды

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЛетний отдых на горном курорте Красная Поляна
Летний отдых на горном курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Летний отдых на горном курорте Красная Поляна. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Канатные дороги сочинского курорта "Красная Поляна", работа которых была приостановлена из-за ливней в пятницу, снова доступны отдыхающим, сообщили РИА Новости в справочном центре курорта.
Канатные дороги были закрыты из-за сильного ливня с грозой, сообщали в пятницу в пресс-службе курорта.
Люди гуляют на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Сочи установилась ясная погода, но большая часть пляжей остается закрытой
Вчера, 16:13
«
"Сегодня работают все канатные дороги", - сказала агентству оператор компании.
Она уточнила, что сейчас в горной местности облачно, осадков нет, температура воздуха держится в пределах 18 градусов тепла.
Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания суток 29 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем, выход рек из берегов и оползни.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, несмотря на жаркую и солнечную погоду в прибрежной зоне Сочи, некоторые пляжи по рекомендации городской мэрии закрыты для купания – в море шторм. При этом отдохнуть и искупаться можно на пляже "Маяк" в центральном районе города, он окружён бунами, защищающими от волн, шторма в этой зоне нет, рассказывали РИА Новости спасатели.
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