https://ria.ru/20230729/kolumbiya-1887084354.html
В Колумбии арестовали сына президента страны
В Колумбии арестовали сына президента страны - РИА Новости, 29.07.2023
В Колумбии арестовали сына президента страны
Николас Петро, сын президента Колумбии Густаво Петро, арестован по подозрению в отмывании активов, сообщила генпрокуратура. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:55
2023-07-29T16:55
2023-07-29T16:55
в мире
колумбия
густаво петро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Николас Петро, сын президента Колумбии Густаво Петро, арестован по подозрению в отмывании активов, сообщила генпрокуратура. "Генпрокуратура сообщает, что 29 июля в 6 утра в соответствии с распоряжением суда приведен в исполнение ордер о задержании Николаса Фернандо Петро Бургоса, (подозреваемого) в отмывании активов и незаконном обогащении", - говорится в сообщении. Также была арестована бывшая супруга сына президента.
https://ria.ru/20230728/arest-1886757604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, густаво петро
В мире, Колумбия, Густаво Петро
В Колумбии арестовали сына президента страны
В Колумбии арестовали сына президента страны по подозрению в отмывании активов
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Николас Петро, сын президента Колумбии Густаво Петро, арестован по подозрению в отмывании активов, сообщила генпрокуратура.
"Генпрокуратура сообщает, что 29 июля в 6 утра в соответствии с распоряжением суда приведен в исполнение ордер о задержании Николаса Фернандо Петро Бургоса, (подозреваемого) в отмывании активов и незаконном обогащении", - говорится в сообщении.
Также была арестована бывшая супруга сына президента.
Источник: замглавы ГУ ФСИН Приморья арестовали по делу о мошенничестве