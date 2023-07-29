https://ria.ru/20230729/kolumbiya-1887084354.html

В Колумбии арестовали сына президента страны

В Колумбии арестовали сына президента страны - РИА Новости, 29.07.2023

В Колумбии арестовали сына президента страны

Николас Петро, сын президента Колумбии Густаво Петро, арестован по подозрению в отмывании активов, сообщила генпрокуратура. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:55

2023-07-29T16:55

2023-07-29T16:55

в мире

колумбия

густаво петро

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Николас Петро, сын президента Колумбии Густаво Петро, арестован по подозрению в отмывании активов, сообщила генпрокуратура. "Генпрокуратура сообщает, что 29 июля в 6 утра в соответствии с распоряжением суда приведен в исполнение ордер о задержании Николаса Фернандо Петро Бургоса, (подозреваемого) в отмывании активов и незаконном обогащении", - говорится в сообщении. Также была арестована бывшая супруга сына президента.

https://ria.ru/20230728/arest-1886757604.html

колумбия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, колумбия, густаво петро