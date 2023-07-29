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В Колумбии арестовали сына президента страны - РИА Новости, 29.07.2023
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16:55 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/kolumbiya-1887084354.html
В Колумбии арестовали сына президента страны
В Колумбии арестовали сына президента страны - РИА Новости, 29.07.2023
В Колумбии арестовали сына президента страны
Николас Петро, сын президента Колумбии Густаво Петро, арестован по подозрению в отмывании активов, сообщила генпрокуратура. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:55
2023-07-29T16:55
в мире
колумбия
густаво петро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Николас Петро, сын президента Колумбии Густаво Петро, арестован по подозрению в отмывании активов, сообщила генпрокуратура. "Генпрокуратура сообщает, что 29 июля в 6 утра в соответствии с распоряжением суда приведен в исполнение ордер о задержании Николаса Фернандо Петро Бургоса, (подозреваемого) в отмывании активов и незаконном обогащении", - говорится в сообщении. Также была арестована бывшая супруга сына президента.
https://ria.ru/20230728/arest-1886757604.html
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в мире, колумбия, густаво петро
В мире, Колумбия, Густаво Петро
В Колумбии арестовали сына президента страны

В Колумбии арестовали сына президента страны по подозрению в отмывании активов

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Николас Петро, сын президента Колумбии Густаво Петро, арестован по подозрению в отмывании активов, сообщила генпрокуратура.
"Генпрокуратура сообщает, что 29 июля в 6 утра в соответствии с распоряжением суда приведен в исполнение ордер о задержании Николаса Фернандо Петро Бургоса, (подозреваемого) в отмывании активов и незаконном обогащении", - говорится в сообщении.
Также была арестована бывшая супруга сына президента.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Источник: замглавы ГУ ФСИН Приморья арестовали по делу о мошенничестве
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В миреКолумбияГуставо Петро
 
 
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