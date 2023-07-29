https://ria.ru/20230729/khram-1887036860.html

Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Хмельницкой области Украины

Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 29.07.2023

Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Хмельницкой области Украины

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили еще один храм канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин в РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:27

2023-07-29T10:27

2023-07-29T10:27

религия

украина

хмельницкая область

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украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили еще один храм канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин в Хмельницкой области Украины, сообщили в телеграм-канале УПЦ. В начале июля в УПЦ заявили, что сторонники ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в городе Нетешин Хмельницкой области. "В Нетешине активисты ПЦУ захватили еще один храм Украинской Православной Церкви… Свои незаконные действия сторонники ПЦУ начали после вечернего богослужения накануне дня памяти равноапостольного князя Владимира. В ходе рейдерских действий около 50 коренастых мужчин вытолкали православных верующих из их храма. Такие действия поддерживала полиция, прибывшая на место событий", - говорится в сообщении УПЦ. По информации церкви, накануне захвата сторонники ПЦУ провели незаконную перерегистрацию храма "Основанием для этого было решение собрания территориальной общины, которое было проведено еще 9 апреля. Как отмечают православные верующие, на указанном собрании одни и те же люди, которые не имеют никакого отношения к религиозным общинам УПЦ, голосовали за перевод под юрисдикцию ПЦУ как Параскевинского храма, так и собора в честь иконы Божией Матери "Неопалимая купина", который был захвачен 9 июля", - отметили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия"- обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887014484.html

https://ria.ru/20230729/upts-1887017899.html

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Варвара Скокшина

украина, хмельницкая область, россия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц