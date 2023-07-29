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Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 29.07.2023
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Религия
 
10:27 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/khram-1887036860.html
Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Хмельницкой области Украины
Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 29.07.2023
Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Хмельницкой области Украины
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили еще один храм канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин в РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:27
2023-07-29T10:27
религия
украина
хмельницкая область
россия
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили еще один храм канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин в Хмельницкой области Украины, сообщили в телеграм-канале УПЦ. В начале июля в УПЦ заявили, что сторонники ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в городе Нетешин Хмельницкой области. "В Нетешине активисты ПЦУ захватили еще один храм Украинской Православной Церкви… Свои незаконные действия сторонники ПЦУ начали после вечернего богослужения накануне дня памяти равноапостольного князя Владимира. В ходе рейдерских действий около 50 коренастых мужчин вытолкали православных верующих из их храма. Такие действия поддерживала полиция, прибывшая на место событий", - говорится в сообщении УПЦ. По информации церкви, накануне захвата сторонники ПЦУ провели незаконную перерегистрацию храма "Основанием для этого было решение собрания территориальной общины, которое было проведено еще 9 апреля. Как отмечают православные верующие, на указанном собрании одни и те же люди, которые не имеют никакого отношения к религиозным общинам УПЦ, голосовали за перевод под юрисдикцию ПЦУ как Параскевинского храма, так и собора в честь иконы Божией Матери "Неопалимая купина", который был захвачен 9 июля", - отметили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия"- обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887014484.html
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украина, хмельницкая область, россия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Хмельницкой области Украины

Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в городе Нетешин в Хмельницкой области Украины

© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники полиции на Украине
Сотрудники полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили еще один храм канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин в Хмельницкой области Украины, сообщили в телеграм-канале УПЦ.
В начале июля в УПЦ заявили, что сторонники ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в городе Нетешин Хмельницкой области.
"В Нетешине активисты ПЦУ захватили еще один храм Украинской Православной Церкви… Свои незаконные действия сторонники ПЦУ начали после вечернего богослужения накануне дня памяти равноапостольного князя Владимира. В ходе рейдерских действий около 50 коренастых мужчин вытолкали православных верующих из их храма. Такие действия поддерживала полиция, прибывшая на место событий", - говорится в сообщении УПЦ.
По информации церкви, накануне захвата сторонники ПЦУ провели незаконную перерегистрацию храма
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"Основанием для этого было решение собрания территориальной общины, которое было проведено еще 9 апреля. Как отмечают православные верующие, на указанном собрании одни и те же люди, которые не имеют никакого отношения к религиозным общинам УПЦ, голосовали за перевод под юрисдикцию ПЦУ как Параскевинского храма, так и собора в честь иконы Божией Матери "Неопалимая купина", который был захвачен 9 июля", - отметили в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия"- обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
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