Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в Хмельницкой области Украины
Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ в городе Нетешин в Хмельницкой области Украины
© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники полиции на Украине
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили еще один храм канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин в Хмельницкой области Украины, сообщили в телеграм-канале УПЦ.
В начале июля в УПЦ заявили, что сторонники ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в городе Нетешин Хмельницкой области.
"В Нетешине активисты ПЦУ захватили еще один храм Украинской Православной Церкви… Свои незаконные действия сторонники ПЦУ начали после вечернего богослужения накануне дня памяти равноапостольного князя Владимира. В ходе рейдерских действий около 50 коренастых мужчин вытолкали православных верующих из их храма. Такие действия поддерживала полиция, прибывшая на место событий", - говорится в сообщении УПЦ.
По информации церкви, накануне захвата сторонники ПЦУ провели незаконную перерегистрацию храма
"Основанием для этого было решение собрания территориальной общины, которое было проведено еще 9 апреля. Как отмечают православные верующие, на указанном собрании одни и те же люди, которые не имеют никакого отношения к религиозным общинам УПЦ, голосовали за перевод под юрисдикцию ПЦУ как Параскевинского храма, так и собора в честь иконы Божией Матери "Неопалимая купина", который был захвачен 9 июля", - отметили в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия"- обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".