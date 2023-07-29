https://ria.ru/20230729/gvineya-bisau-1886375201.html
Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау
Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 29.07.2023
Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау
Дипломатические отношения между СССР и Республикой Гвинея-Бисау (РГБ) установлены 6 октября 1973 года. В июне 1998 года в связи с внутренним вооруженным... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T02:00
2023-07-29T02:00
2023-07-29T02:00
справки
гвинея-бисау
россия
ссср
умаро сиссоко эмбало
михаил богданов
сергей лавров
российская государственная библиотека
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826661936_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_9ca6c22f60c05f3094a64af1f7979151.jpg
Дипломатические отношения между СССР и Республикой Гвинея-Бисау (РГБ) установлены 6 октября 1973 года. В июне 1998 года в связи с внутренним вооруженным конфликтом в Бисау посольство России временно приостановило свою работу. Деятельность диппредставительства была возобновлена в 2001 году. На протяжении всего времени становления Бисайского государства, борьбы за независимость и после, между Советским Союзом, а затем Россией и Гвинеей-Бисау складывались дружеские отношения. В 1960-х годах СССР оказывал поддержку повстанческому движению в Гвинее-Бисау, на тот момент португальской колонии, против колониальной администрации.В советский период важным направлением экономического сотрудничества была энергетика. При содействии СССР в РГБ построено пять дизельных электростанций общей мощностью свыше пяти тысяч кВт. Ощутимым явился вклад (фактически безвозмездный) в дело обороноспособности РГБ. Оказывалась гуманитарная помощь.В конце 1960-х годов начался советский рыбный промысел в водах Гвинеи-Бисау. Он получил наибольшее развитие в 1980-е годы, когда советским флотом ежегодно добывалось более 100 тысяч тонн рыбы.Однако с распадом СССР экономические связи были практически прекращены, так же, как и работа в этой стране российских геологов, врачей, преподавателей, военных специалистов.В настоящее время российско-бисайские отношения развиваются поступательно, поддерживается заинтересованный политико-дипломатический диалог.25 октября 2022 года Россию посетил президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждалось развитие российско-бисайских отношений, актуальная региональная и международная проблематика, взаимодействие Российской Федерации с ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), включая подготовку ко второму саммиту Россия – Африка в 2023 году. Это была первая встреча лидеров двух государств за почти полувековую историю дипломатических отношений. 23-24 октября 2019 года бисайская делегация во главе с министром внутренних дел РГБ Джулиано Фернандешем приняла участие в работе экономического форума и саммита "Россия-Африка" в Сочи, "на полях" которого было подписано межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.Развивается сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств.24 марта 2021 года представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе рабочего визита был принят президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало и вице-премьером страны Соарешем Самбу. Состоялись также встречи с министром Санджи Фати, а также с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карлой Барбозой.17-19 октября 2021 года Россию с рабочим визитом посетила министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карла Барбоза. По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали Меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау о политических консультациях. 23 сентября 2022 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии ГА ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Осуществляется межпарламентское взаимодействие.1-3 июля 2019 года председатель Национальной народной ассамблеи Гвинеи-Бисау Сиприано Кассама принял участие во втором международном форуме "Развитие парламентаризма" и парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве, "на полях" которых состоялась его встреча с заместителем председателя Государственной Думы РФ Ольгой Тимофеевой.Ведется сотрудничество по линии министерств и ведомств.В апреле 2015 года министр юстиции РГБ Кармелита Переш приняла участие во второй Московской антинаркотической министерской конференции, "на полях" которой с ФСКН России было подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.25-26 июня 2019 года делегация министерства национальной обороны Гвинеи-Бисау, во главе с министром национальной обороны Эдуарду Коштой Санья, приняла участие в Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019". "На полях" МВТФ состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между оборонными ведомствами России и Гвинеи-Бисау.В 2020 году делегация Гвинея-Бисау во главе с министром обороны республики Санджи Фати вновь приняла участие в Международном военно-техническом форуме "Армия". Позиции Москвы и Бисау по большинству актуальных тем мировой и африканской политики близки или совпадают, включая формирование многополярного мироустройства при центральной координирующей роли ООН, противодействие международному терроризму, другим глобальным угрозам современности. Реализуется конструктивное сотрудничество в ООН и в других многосторонних форматах.Торгово-экономические отношения развиты слабо. В 2021 году объем двусторонней торговли составил 141 057 тысяч долларов и был представлен только российским экспортом, основу которого составили фармацевтическая продукция и электрические машины и оборудование. Определенные перспективы имеются в разведке и разработке запасов минерального сырья, рыболовстве, энергетике, гражданском строительстве.В 2001 году были подписаны Соглашение в области рыболовства и протокол об условиях возобновления промысла российскими рыболовными судами в исключительной экономической зоне РГБ. В апреле 2011 года было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Гвинеи-Бисау о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. В рамках данного документа в январе 2013 года российское научное судно "Атлантида" провело океанические исследования и оценку пелагических запасов в исключительной экономической зоне Бисау. В настоящее время в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау промысел ведут пять российских рыболовецких траулеров.Поддерживаются отношения в области образования. Более пяти тысяч бисайцев получили образование в России по гражданским специальностям и более трех тысяч – по военным специальностям. В ноябре 2016 года между Университетом имени Амилкара Кабрала (УАК) и Аграрно-технологическим институтом Российского университета дружбы народов (РУДН) был подписан Меморандум о сотрудничестве.В РГБ действует Ассоциация выпускников советских и российских учебных заведений "Союз". На базе созданного в 2008 году инициативной группой студентов РУДН Центра образования и распространения русского языка и культуры имени А.С. Пушкина ежегодно проходят обучение русскому языку более 50 бисайцев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, гвинея-бисау, россия, ссср, умаро сиссоко эмбало, михаил богданов, сергей лавров, российская государственная библиотека, оон, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, форум "россия — африка"
Справки, Гвинея-Бисау, Россия, СССР, Умаро Сиссоко Эмбало, Михаил Богданов, Сергей Лавров, Российская государственная библиотека, ООН, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ, Форум "Россия — Африка"
Дипломатические отношения между СССР и Республикой Гвинея-Бисау (РГБ) установлены 6 октября 1973 года. В июне 1998 года в связи с внутренним вооруженным конфликтом в Бисау посольство России временно приостановило свою работу. Деятельность диппредставительства была возобновлена в 2001 году
.
На протяжении всего времени становления Бисайского государства, борьбы за независимость и после, между Советским Союзом, а затем Россией и Гвинеей-Бисау складывались дружеские отношения
.
В 1960-х годах СССР оказывал поддержку
повстанческому движению в Гвинее-Бисау, на тот момент португальской колонии, против колониальной администрации.
В советский период важным направлением экономического сотрудничества была энергетика. При содействии СССР в РГБ построено пять дизельных электростанций общей мощностью свыше пяти тысяч кВт. Ощутимым явился вклад (фактически безвозмездный) в дело обороноспособности РГБ. Оказывалась гуманитарная помощь
.
В конце 1960-х годов начался советский рыбный промысел
в водах Гвинеи-Бисау. Он получил наибольшее развитие в 1980-е годы, когда советским флотом ежегодно добывалось более 100 тысяч тонн рыбы.
Однако с распадом СССР экономические связи были практически прекращены, так же, как и работа в этой стране российских геологов, врачей, преподавателей, военных специалистов.
В настоящее время российско-бисайские отношения развиваются поступательно
, поддерживается заинтересованный политико-дипломатический диалог.
25 октября 2022 года
Россию посетил президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждалось развитие российско-бисайских отношений, актуальная региональная и международная проблематика, взаимодействие Российской Федерации с ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), включая подготовку ко второму саммиту Россия – Африка в 2023 году. Это была первая встреча лидеров двух государств
за почти полувековую историю дипломатических отношений.
23-24 октября 2019 года бисайская делегация во главе с министром внутренних дел РГБ Джулиано Фернандешем приняла участие в работе экономического форума и саммита "Россия-Африка" в Сочи, "на полях" которого было подписано межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.
Развивается сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств.
24 марта 2021 года
представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе рабочего визита был принят президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало и вице-премьером страны Соарешем Самбу. Состоялись также встречи с министром Санджи Фати, а также с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карлой Барбозой.
17-19 октября 2021 года
Россию с рабочим визитом посетила министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карла Барбоза. По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали Меморандум
о взаимопонимании между министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау о политических консультациях.
23 сентября 2022 года
в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии ГА ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
Осуществляется межпарламентское взаимодействие.
1-3 июля 2019 года председатель Национальной народной ассамблеи Гвинеи-Бисау Сиприано Кассама принял участие во втором международном форуме "Развитие парламентаризма" и парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве, "на полях" которых состоялась его встреча с заместителем председателя Государственной Думы РФ Ольгой Тимофеевой.
Ведется сотрудничество по линии министерств и ведомств.
В апреле 2015 года министр юстиции РГБ Кармелита Переш приняла участие во второй Московской антинаркотической министерской конференции, "на полях" которой с ФСКН России было подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
25-26 июня 2019 года
делегация министерства национальной обороны Гвинеи-Бисау, во главе с министром национальной обороны Эдуарду Коштой Санья, приняла участие в Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019". "На полях" МВТФ состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве между оборонными ведомствами России и Гвинеи-Бисау.
В 2020 году
делегация Гвинея-Бисау во главе с министром обороны республики Санджи Фати вновь приняла участие в Международном военно-техническом форуме "Армия".
Позиции Москвы и Бисау по большинству актуальных тем мировой и африканской политики близки или совпадают, включая формирование многополярного мироустройства при центральной координирующей роли ООН, противодействие международному терроризму, другим глобальным угрозам современности. Реализуется конструктивное сотрудничество
в ООН и в других многосторонних форматах.
Торгово-экономические отношения развиты слабо. В 2021 году объем двусторонней торговли
составил 141 057 тысяч долларов и был представлен только российским экспортом, основу которого составили фармацевтическая продукция и электрические машины и оборудование.
Определенные перспективы имеются в разведке и разработке запасов минерального сырья, рыболовстве, энергетике, гражданском строительстве.
В 2001 году были подписаны Соглашение в области рыболовства и протокол об условиях возобновления промысла российскими рыболовными судами в исключительной экономической зоне РГБ. В апреле 2011 года было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Гвинеи-Бисау о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. В рамках данного документа в январе 2013 года российское научное судно "Атлантида" провело океанические исследования
и оценку пелагических запасов в исключительной экономической зоне Бисау.
В настоящее время в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау промысел ведут пять российских рыболовецких траулеров.
Поддерживаются отношения в области образования. Более пяти тысяч бисайцев получили образование в России
по гражданским специальностям и более трех тысяч – по военным специальностям.
В ноябре 2016 года между Университетом имени Амилкара Кабрала (УАК) и Аграрно-технологическим институтом Российского университета дружбы народов (РУДН) был подписан Меморандум о сотрудничестве.
В РГБ действует Ассоциация выпускников советских и российских учебных заведений "Союз". На базе созданного в 2008 году инициативной группой студентов РУДН Центра образования и распространения русского языка и культуры имени А.С. Пушкина ежегодно проходят обучение русскому языку более 50 бисайцев.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников