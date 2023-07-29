https://ria.ru/20230729/gvineya-bisau-1886375201.html

Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау

Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 29.07.2023

Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Гвинея-Бисау (РГБ) установлены 6 октября 1973 года. В июне 1998 года в связи с внутренним вооруженным... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T02:00

2023-07-29T02:00

2023-07-29T02:00

справки

гвинея-бисау

россия

ссср

умаро сиссоко эмбало

михаил богданов

сергей лавров

российская государственная библиотека

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Дипломатические отношения между СССР и Республикой Гвинея-Бисау (РГБ) установлены 6 октября 1973 года. В июне 1998 года в связи с внутренним вооруженным конфликтом в Бисау посольство России временно приостановило свою работу. Деятельность диппредставительства была возобновлена в 2001 году. На протяжении всего времени становления Бисайского государства, борьбы за независимость и после, между Советским Союзом, а затем Россией и Гвинеей-Бисау складывались дружеские отношения. В 1960-х годах СССР оказывал поддержку повстанческому движению в Гвинее-Бисау, на тот момент португальской колонии, против колониальной администрации.В советский период важным направлением экономического сотрудничества была энергетика. При содействии СССР в РГБ построено пять дизельных электростанций общей мощностью свыше пяти тысяч кВт. Ощутимым явился вклад (фактически безвозмездный) в дело обороноспособности РГБ. Оказывалась гуманитарная помощь.В конце 1960-х годов начался советский рыбный промысел в водах Гвинеи-Бисау. Он получил наибольшее развитие в 1980-е годы, когда советским флотом ежегодно добывалось более 100 тысяч тонн рыбы.Однако с распадом СССР экономические связи были практически прекращены, так же, как и работа в этой стране российских геологов, врачей, преподавателей, военных специалистов.В настоящее время российско-бисайские отношения развиваются поступательно, поддерживается заинтересованный политико-дипломатический диалог.25 октября 2022 года Россию посетил президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждалось развитие российско-бисайских отношений, актуальная региональная и международная проблематика, взаимодействие Российской Федерации с ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), включая подготовку ко второму саммиту Россия – Африка в 2023 году. Это была первая встреча лидеров двух государств за почти полувековую историю дипломатических отношений. 23-24 октября 2019 года бисайская делегация во главе с министром внутренних дел РГБ Джулиано Фернандешем приняла участие в работе экономического форума и саммита "Россия-Африка" в Сочи, "на полях" которого было подписано межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.Развивается сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств.24 марта 2021 года представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе рабочего визита был принят президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало и вице-премьером страны Соарешем Самбу. Состоялись также встречи с министром Санджи Фати, а также с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карлой Барбозой.17-19 октября 2021 года Россию с рабочим визитом посетила министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карла Барбоза. По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали Меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау о политических консультациях. 23 сентября 2022 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии ГА ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Осуществляется межпарламентское взаимодействие.1-3 июля 2019 года председатель Национальной народной ассамблеи Гвинеи-Бисау Сиприано Кассама принял участие во втором международном форуме "Развитие парламентаризма" и парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве, "на полях" которых состоялась его встреча с заместителем председателя Государственной Думы РФ Ольгой Тимофеевой.Ведется сотрудничество по линии министерств и ведомств.В апреле 2015 года министр юстиции РГБ Кармелита Переш приняла участие во второй Московской антинаркотической министерской конференции, "на полях" которой с ФСКН России было подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.25-26 июня 2019 года делегация министерства национальной обороны Гвинеи-Бисау, во главе с министром национальной обороны Эдуарду Коштой Санья, приняла участие в Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019". "На полях" МВТФ состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между оборонными ведомствами России и Гвинеи-Бисау.В 2020 году делегация Гвинея-Бисау во главе с министром обороны республики Санджи Фати вновь приняла участие в Международном военно-техническом форуме "Армия". Позиции Москвы и Бисау по большинству актуальных тем мировой и африканской политики близки или совпадают, включая формирование многополярного мироустройства при центральной координирующей роли ООН, противодействие международному терроризму, другим глобальным угрозам современности. Реализуется конструктивное сотрудничество в ООН и в других многосторонних форматах.Торгово-экономические отношения развиты слабо. В 2021 году объем двусторонней торговли составил 141 057 тысяч долларов и был представлен только российским экспортом, основу которого составили фармацевтическая продукция и электрические машины и оборудование. Определенные перспективы имеются в разведке и разработке запасов минерального сырья, рыболовстве, энергетике, гражданском строительстве.В 2001 году были подписаны Соглашение в области рыболовства и протокол об условиях возобновления промысла российскими рыболовными судами в исключительной экономической зоне РГБ. В апреле 2011 года было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Гвинеи-Бисау о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. В рамках данного документа в январе 2013 года российское научное судно "Атлантида" провело океанические исследования и оценку пелагических запасов в исключительной экономической зоне Бисау. В настоящее время в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау промысел ведут пять российских рыболовецких траулеров.Поддерживаются отношения в области образования. Более пяти тысяч бисайцев получили образование в России по гражданским специальностям и более трех тысяч – по военным специальностям. В ноябре 2016 года между Университетом имени Амилкара Кабрала (УАК) и Аграрно-технологическим институтом Российского университета дружбы народов (РУДН) был подписан Меморандум о сотрудничестве.В РГБ действует Ассоциация выпускников советских и российских учебных заведений "Союз". На базе созданного в 2008 году инициативной группой студентов РУДН Центра образования и распространения русского языка и культуры имени А.С. Пушкина ежегодно проходят обучение русскому языку более 50 бисайцев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

гвинея-бисау

россия

ссср

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, гвинея-бисау, россия, ссср, умаро сиссоко эмбало, михаил богданов, сергей лавров, российская государственная библиотека, оон, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, форум "россия — африка"