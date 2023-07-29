https://ria.ru/20230729/finlyandiya-1887012320.html
Незавидная участь. Финны горько пожалели о санкциях против России
Незавидная участь. Финны горько пожалели о санкциях против России - РИА Новости, 29.07.2023
Незавидная участь. Финны горько пожалели о санкциях против России
Деловая активность на востоке Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия российских туристов, говорится в сюжете финской телерадиокомпании Yle. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:26
2023-07-29T01:26
2023-07-29T01:26
в мире
финляндия
россия
выборг
евросоюз
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Деловая активность на востоке Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия российских туристов, говорится в сюжете финской телерадиокомпании Yle."Корабль M/S Carelia стоит пустой в порту Лаппеенранты. Кирсти Лайне рассматривает деревянную статую капитана, у которой кто-то отпилил руку. Она чувствовала себя такой же беспомощной полгода назад, когда ее компания Saimaa Travel объявила о банкротстве", - отмечается в материале.Сейчас компания, почти 20 лет совершавшая круизы в Выборг, больше не осуществляет рейсы в Россию, на момент банкротства ее долг составил около 260 тысяч евро. "Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города", — пожаловалась Лайне.Как сообщает Yle, это не единственная компания, которую постигла такая участь. Некоторые компании, особенно у юго-восточной границы Финляндии, почти полностью существовали за счет российских туристов.В тяжелом положении находятся и другие предприятия, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России. К примеру, спа-отель в Иматре из-за отсутствия российских туристов и роста цен может лишиться 20 сотрудников.Кроме того, Евросоюз урезал пакеты финансирования восточных приграничных регионов Финляндии, что привело к отмене трех программ. При этом новое правительство "разрушило надежды" на строительство Восточной железной дороги. Так, на развитие участка дороги между Луумяки и Иматра было выделено 215 миллионов евро, однако новый министр транспорта и связи Лулу Ранне просто закрыла проект, сославшись на его бессмысленность.Финляндия ограничила въезд российских туристов в страну с 30 сентября 2022 года. В начале июля Хельсинки одобрил бессрочное сохранение ограничений на въезд россиян и ужесточил ограничения на въезд российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости. Транзит в страны ЕС с целью туризма через Финляндию закрыт для обладателей любых шенгенских краткосрочных туристических виз, вне зависимости от срока давности их получения или периода их действия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230723/autlet-1885761947.html
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в мире, финляндия, россия, выборг, евросоюз
В мире, Финляндия, Россия, Выборг, Евросоюз
Незавидная участь. Финны горько пожалели о санкциях против России
Yle: восток Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия российских туристов
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
Деловая активность на востоке Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия российских туристов, говорится в сюжете финской телерадиокомпании Yle
.
"Корабль M/S Carelia стоит пустой в порту Лаппеенранты. Кирсти Лайне рассматривает деревянную статую капитана, у которой кто-то отпилил руку. Она чувствовала себя такой же беспомощной полгода назад, когда ее компания Saimaa Travel объявила о банкротстве", - отмечается в материале.
Финская аутлет-деревня обанкротилась из-за отсутствия россиян
Сейчас компания, почти 20 лет совершавшая круизы в Выборг
, больше не осуществляет рейсы в Россию, на момент банкротства ее долг составил около 260 тысяч евро. "Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города", — пожаловалась Лайне.
Как сообщает Yle, это не единственная компания, которую постигла такая участь. Некоторые компании, особенно у юго-восточной границы Финляндии, почти полностью существовали за счет российских туристов.
В тяжелом положении находятся и другие предприятия, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России. К примеру, спа-отель в Иматре из-за отсутствия российских туристов и роста цен может лишиться 20 сотрудников.
Кроме того, Евросоюз урезал пакеты финансирования восточных приграничных регионов Финляндии, что привело к отмене трех программ. При этом новое правительство "разрушило надежды" на строительство Восточной железной дороги. Так, на развитие участка дороги между Луумяки и Иматра было выделено 215 миллионов евро, однако новый министр транспорта и связи Лулу Ранне просто закрыла проект, сославшись на его бессмысленность.
Финляндия ограничила въезд российских туристов в страну с 30 сентября 2022 года. В начале июля Хельсинки
одобрил бессрочное сохранение ограничений на въезд россиян и ужесточил ограничения на въезд российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости. Транзит в страны ЕС
с целью туризма через Финляндию закрыт для обладателей любых шенгенских краткосрочных туристических виз, вне зависимости от срока давности их получения или периода их действия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Мэрия финского Турку отобрала коттедж у российского генконсульства