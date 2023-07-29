https://ria.ru/20230729/finlyandiya-1887012320.html

Незавидная участь. Финны горько пожалели о санкциях против России

Незавидная участь. Финны горько пожалели о санкциях против России - РИА Новости, 29.07.2023

Незавидная участь. Финны горько пожалели о санкциях против России

Деловая активность на востоке Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия российских туристов, говорится в сюжете финской телерадиокомпании Yle. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T01:26

2023-07-29T01:26

2023-07-29T01:26

в мире

финляндия

россия

выборг

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Деловая активность на востоке Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия российских туристов, говорится в сюжете финской телерадиокомпании Yle."Корабль M/S Carelia стоит пустой в порту Лаппеенранты. Кирсти Лайне рассматривает деревянную статую капитана, у которой кто-то отпилил руку. Она чувствовала себя такой же беспомощной полгода назад, когда ее компания Saimaa Travel объявила о банкротстве", - отмечается в материале.Сейчас компания, почти 20 лет совершавшая круизы в Выборг, больше не осуществляет рейсы в Россию, на момент банкротства ее долг составил около 260 тысяч евро. "Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города", — пожаловалась Лайне.Как сообщает Yle, это не единственная компания, которую постигла такая участь. Некоторые компании, особенно у юго-восточной границы Финляндии, почти полностью существовали за счет российских туристов.В тяжелом положении находятся и другие предприятия, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России. К примеру, спа-отель в Иматре из-за отсутствия российских туристов и роста цен может лишиться 20 сотрудников.Кроме того, Евросоюз урезал пакеты финансирования восточных приграничных регионов Финляндии, что привело к отмене трех программ. При этом новое правительство "разрушило надежды" на строительство Восточной железной дороги. Так, на развитие участка дороги между Луумяки и Иматра было выделено 215 миллионов евро, однако новый министр транспорта и связи Лулу Ранне просто закрыла проект, сославшись на его бессмысленность.Финляндия ограничила въезд российских туристов в страну с 30 сентября 2022 года. В начале июля Хельсинки одобрил бессрочное сохранение ограничений на въезд россиян и ужесточил ограничения на въезд российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости. Транзит в страны ЕС с целью туризма через Финляндию закрыт для обладателей любых шенгенских краткосрочных туристических виз, вне зависимости от срока давности их получения или периода их действия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230723/autlet-1885761947.html

https://ria.ru/20230720/finlyandiya-1885228371.html

финляндия

россия

выборг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, россия, выборг, евросоюз