https://ria.ru/20230729/energosistema-1887107923.html

В Киеве предпримут меры для дополнительной генерации в энергосистеме

В Киеве предпримут меры для дополнительной генерации в энергосистеме - РИА Новости, 29.07.2023

В Киеве предпримут меры для дополнительной генерации в энергосистеме

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в стране предпринимаются меры для добавления дополнительной генерации к энергосистеме. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T20:11

2023-07-29T20:11

2023-07-29T20:11

в мире

жкх

киев

украина

герман галущенко

вооруженные силы рф

владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в стране предпринимаются меры для добавления дополнительной генерации к энергосистеме. "Мы еще делаем дополнительные вещи, о которых я потом расскажу обязательно, которые добавляют дополнительную генерацию, которой ранее не было вообще на Украине до сегодняшнего момента", - заявил он в эфире национального телемарафона. Министр не стал приводить деталей, какие именно меры предпринимаются. По мнению Галущенко, все это поможет энергетикам обеспечить надежное снабжение во время отопительного сезона. Министр выразил уверенность, что если во время отопительного сезона будут повреждены объекты генерации или передачи, последствия будет иметь временный характер. При этом Галущенко призвал население забывать о генераторах и пауэрбанки. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил, что предстоящая зима для украинцев может быть сложной. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886987521.html

https://ria.ru/20230726/energetika-1886488665.html

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в мире, жкх, киев, украина, герман галущенко, вооруженные силы рф, владимир зеленский, михаил подоляк