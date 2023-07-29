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В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 29.07.2023
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11:16 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/dtp-1887040016.html
В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции
В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 29.07.2023
В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции
Автомобиль под управлением сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП) перевернулся в Махачкале, водитель погиб, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:16
2023-07-29T11:16
происшествия
махачкала
mercedes
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МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль под управлением сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП) перевернулся в Махачкале, водитель погиб, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. По данным ведомства, примерно в 4.40 мск субботы на федеральной автодороге "Кавказ" в Махачкале 22-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Е430 не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего машина съехала на обочину и опрокинулась. "В результате ДТП водитель автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем телеграм-канале уточнила, что погибшего зовут Магомед Алиев, он – младший сержант полиции, водитель полка ППСП.
https://ria.ru/20230728/dtp-1886876618.html
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происшествия, махачкала, mercedes
Происшествия, Махачкала, Mercedes
В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции

В Махачкале сотрудник полиции погиб, перевернувшись на автомобиле

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль под управлением сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП) перевернулся в Махачкале, водитель погиб, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
По данным ведомства, примерно в 4.40 мск субботы на федеральной автодороге "Кавказ" в Махачкале 22-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Е430 не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего машина съехала на обочину и опрокинулась.
"В результате ДТП водитель автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем телеграм-канале уточнила, что погибшего зовут Магомед Алиев, он – младший сержант полиции, водитель полка ППСП.
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