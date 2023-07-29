https://ria.ru/20230729/dtp-1887040016.html

В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции

В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 29.07.2023

В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции

Автомобиль под управлением сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП) перевернулся в Махачкале, водитель погиб, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:16

2023-07-29T11:16

2023-07-29T11:16

происшествия

махачкала

mercedes

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МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль под управлением сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП) перевернулся в Махачкале, водитель погиб, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. По данным ведомства, примерно в 4.40 мск субботы на федеральной автодороге "Кавказ" в Махачкале 22-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Е430 не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего машина съехала на обочину и опрокинулась. "В результате ДТП водитель автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем телеграм-канале уточнила, что погибшего зовут Магомед Алиев, он – младший сержант полиции, водитель полка ППСП.

https://ria.ru/20230728/dtp-1886876618.html

махачкала

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, mercedes