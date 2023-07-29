https://ria.ru/20230729/donetsk-1887022419.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов - РИА Новости, 29.07.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов

Украинские войска ранним утром в субботу выпустили еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T06:48

2023-07-29T06:48

2023-07-29T06:48

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска ранним утром в субботу выпустили еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 04.45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 06.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Петровский район находится на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230728/donetsk-1886860530.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато