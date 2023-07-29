https://ria.ru/20230729/donbass-1887071623.html
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 29.07.2023
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска в 14.45 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:16
2023-07-29T15:16
2023-07-29T15:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). по направлению: 14.45 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Ранее представительство сообщило о 10 ракетах, выпущенных украинскими войсками из РСЗО по Донецку.
https://ria.ru/20230729/obstrel-1887044710.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Александровку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Александровке