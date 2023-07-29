https://ria.ru/20230729/donbass-1887071623.html

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 29.07.2023

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска в 14.45 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:16

2023-07-29T15:16

2023-07-29T15:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). по направлению: 14.45 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Ранее представительство сообщило о 10 ракетах, выпущенных украинскими войсками из РСЗО по Донецку.

https://ria.ru/20230729/obstrel-1887044710.html

https://ria.ru/20230729/obstrel-1887032900.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия