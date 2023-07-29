https://ria.ru/20230729/diplomatiya-1887064414.html
Путин рассказал о важности открытия российского посольства в Буркина-Фасо
Путин рассказал о важности открытия российского посольства в Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.07.2023
Путин рассказал о важности открытия российского посольства в Буркина-Фасо
Президент РФ Владимир Путин считает, что решение об открытии российского посольства в Буркина-Фасо придаст импульс развитию сотрудничества двух стран. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:29
2023-07-29T14:29
2023-07-29T14:41
буркина-фасо
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африка
форум "россия — африка"
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что решение об открытии российского посольства в Буркина-Фасо придаст импульс развитию сотрудничества двух стран."Принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого ещё в 1992 году. Уверен, что работа роспосольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений", - сказал Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
https://ria.ru/20230729/putin-1887064966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Буркина-Фасо, Россия, В мире, Африка, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин
Путин рассказал о важности открытия российского посольства в Буркина-Фасо
Путин: открытие посольства в Буркина-Фасо даст толчок в активизации сотрудничества