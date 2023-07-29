https://ria.ru/20230729/diplomatiya-1887064414.html

Путин рассказал о важности открытия российского посольства в Буркина-Фасо

Путин рассказал о важности открытия российского посольства в Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.07.2023

Путин рассказал о важности открытия российского посольства в Буркина-Фасо

Президент РФ Владимир Путин считает, что решение об открытии российского посольства в Буркина-Фасо придаст импульс развитию сотрудничества двух стран. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:29

2023-07-29T14:29

2023-07-29T14:41

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что решение об открытии российского посольства в Буркина-Фасо придаст импульс развитию сотрудничества двух стран."Принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого ещё в 1992 году. Уверен, что работа роспосольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений", - сказал Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

https://ria.ru/20230729/putin-1887064966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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