Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл результаты изучения трофейной техники НАТО - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 29.07.2023 (обновлено: 14:48 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/bronetekhnika-1887017017.html
Источник раскрыл результаты изучения трофейной техники НАТО
Источник раскрыл результаты изучения трофейной техники НАТО - РИА Новости, 29.07.2023
Источник раскрыл результаты изучения трофейной техники НАТО
Специалисты оборонки, изучив трофейную технику НАТО, предварительно выяснили, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T03:36
2023-07-29T14:48
россия
украина
запорожье
нато
высокоточные комплексы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852507647_0:0:1623:913_1920x0_80_0_0_ad515d7efa245678c83582eab67fc7a0.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты оборонки, изучив трофейную технику НАТО, предварительно выяснили, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, сообщил РИА Новости информированный источник.В ходе безуспешных попыток атак российских позиций ВСУ в этом году начали широко применять образцы западной бронетехники, включая немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC. Кроме того, еще с прошлого года украинские войска в большом количестве применяют гаубицы, бронемашины и РСЗО, поставляемые странами НАТО.В июне в Минобороны сообщали о захвате на Запорожском направлении танков Leopard и БМП Bradley. В пятницу стало известно, что российские военные взяли в качестве трофея под Запорожьем французский колесный танк. По данным холдинга "Высокоточные комплексы", на данный момент специалистам компании удалось изучить шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО.Как отметил РИА Новости источник, трофейная западная техника изучается широким пулом специалистов из различных компаний оборонно-промышленного комплекса России.&quot;На данный момент в ходе испытаний трофейной натовской техники получены предварительные результаты, которые в целом соответствуют ожиданиям. В частности, испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты&quot;, — рассказал собеседник агентства.С другой стороны, отметил он, натовская техника имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости.Еще одно слабое место западной техники — излишняя сложность конструкции, добавил собеседник. Речь, уточнил он, идет не сложности освоения техники, а о ремонтопригодности и техническом обслуживании."Ремонтопригодность у западных образцов крайне низкая, особенно в полевых условиях, а техобслуживание очень ресурсозатратное. И связано это в первую очередь с особенностями конструкции их техники, в отдельных случаях, прямо скажем, нерациональными", — пояснил источник, добавив, что изучение трофеев продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20230728/tank-1886824406.html
https://ria.ru/20230703/port-1881941042.html
россия
украина
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852507647_11:0:1451:1080_1920x0_80_0_0_76180e01cae84c5a5614459f5b8f474a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, запорожье, нато, высокоточные комплексы
Россия, Украина, Запорожье, НАТО, Высокоточные комплексы
Источник раскрыл результаты изучения трофейной техники НАТО

Изучение трофейной техники НАТО выявило ее неплохое бронирование и низкую подвижность

© Фото : public domain / Markus RauchenbergerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : public domain / Markus Rauchenberger
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты оборонки, изучив трофейную технику НАТО, предварительно выяснили, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, сообщил РИА Новости информированный источник.
В ходе безуспешных попыток атак российских позиций ВСУ в этом году начали широко применять образцы западной бронетехники, включая немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC. Кроме того, еще с прошлого года украинские войска в большом количестве применяют гаубицы, бронемашины и РСЗО, поставляемые странами НАТО.
Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Рогов рассказал о новом трофее российских военных на Запорожском фронте
Вчера, 12:41
В июне в Минобороны сообщали о захвате на Запорожском направлении танков Leopard и БМП Bradley. В пятницу стало известно, что российские военные взяли в качестве трофея под Запорожьем французский колесный танк. По данным холдинга "Высокоточные комплексы", на данный момент специалистам компании удалось изучить шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО.
Как отметил РИА Новости источник, трофейная западная техника изучается широким пулом специалистов из различных компаний оборонно-промышленного комплекса России.
«

"На данный момент в ходе испытаний трофейной натовской техники получены предварительные результаты, которые в целом соответствуют ожиданиям. В частности, испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты", — рассказал собеседник агентства.

С другой стороны, отметил он, натовская техника имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости.
Еще одно слабое место западной техники — излишняя сложность конструкции, добавил собеседник. Речь, уточнил он, идет не сложности освоения техники, а о ремонтопригодности и техническом обслуживании.
"Ремонтопригодность у западных образцов крайне низкая, особенно в полевых условиях, а техобслуживание очень ресурсозатратное. И связано это в первую очередь с особенностями конструкции их техники, в отдельных случаях, прямо скажем, нерациональными", — пояснил источник, добавив, что изучение трофеев продолжается.
Выгрузка американской военной техники в порту Александруполис, Греция - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
СМИ: НАТО хочет забрать все порты Греции для переброски техники
3 июля, 15:20
 
РоссияУкраинаЗапорожьеНАТОВысокоточные комплексы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала