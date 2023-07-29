https://ria.ru/20230729/bronetekhnika-1887017017.html

Источник раскрыл результаты изучения трофейной техники НАТО

Источник раскрыл результаты изучения трофейной техники НАТО - РИА Новости, 29.07.2023

Источник раскрыл результаты изучения трофейной техники НАТО

Специалисты оборонки, изучив трофейную технику НАТО, предварительно выяснили, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T03:36

2023-07-29T03:36

2023-07-29T14:48

россия

украина

запорожье

нато

высокоточные комплексы

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты оборонки, изучив трофейную технику НАТО, предварительно выяснили, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, сообщил РИА Новости информированный источник.В ходе безуспешных попыток атак российских позиций ВСУ в этом году начали широко применять образцы западной бронетехники, включая немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC. Кроме того, еще с прошлого года украинские войска в большом количестве применяют гаубицы, бронемашины и РСЗО, поставляемые странами НАТО.В июне в Минобороны сообщали о захвате на Запорожском направлении танков Leopard и БМП Bradley. В пятницу стало известно, что российские военные взяли в качестве трофея под Запорожьем французский колесный танк. По данным холдинга "Высокоточные комплексы", на данный момент специалистам компании удалось изучить шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО.Как отметил РИА Новости источник, трофейная западная техника изучается широким пулом специалистов из различных компаний оборонно-промышленного комплекса России."На данный момент в ходе испытаний трофейной натовской техники получены предварительные результаты, которые в целом соответствуют ожиданиям. В частности, испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты", — рассказал собеседник агентства.С другой стороны, отметил он, натовская техника имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости.Еще одно слабое место западной техники — излишняя сложность конструкции, добавил собеседник. Речь, уточнил он, идет не сложности освоения техники, а о ремонтопригодности и техническом обслуживании."Ремонтопригодность у западных образцов крайне низкая, особенно в полевых условиях, а техобслуживание очень ресурсозатратное. И связано это в первую очередь с особенностями конструкции их техники, в отдельных случаях, прямо скажем, нерациональными", — пояснил источник, добавив, что изучение трофеев продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20230728/tank-1886824406.html

https://ria.ru/20230703/port-1881941042.html

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россия, украина, запорожье, нато, высокоточные комплексы