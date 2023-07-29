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Российская блогерша умерла от истощения в 39 лет - РИА Новости, 29.07.2023
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05:27 29.07.2023 (обновлено: 14:54 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/blogersha-1887020378.html
Российская блогерша умерла от истощения в 39 лет
Российская блогерша умерла от истощения в 39 лет - РИА Новости, 29.07.2023
Российская блогерша умерла от истощения в 39 лет
Российская блогерша-веган Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art, умерла в Малайзии в возрасте 39 лет, сообщает издание "Вечерняя Казань"... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T05:27
2023-07-29T14:54
в мире
малайзия
казань
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российская блогерша-веган Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art, умерла в Малайзии в возрасте 39 лет, сообщает издание "Вечерняя Казань" со ссылкой на ее знакомых.По их словам, Самсонова умерла 21 июля в клинике от истощения. "Несколько месяцев назад на Шри у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги. &lt;...&gt; Когда я увидела ее на Пхукете, я пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении. Но она не успела", — написала в соцсетях одна из них.Судя по страницам Самсоновой, на протяжении многих лет она практиковала веганскую диету, а последние годы питалась фруктами и соками.Как рассказала корреспонденту "Вечерней Казани" мать женщины Вера Самсонова, ее дочь могла умереть из-за истощения организма от веганской диеты. При этом предварительной причиной смерти названа холероподобная инфекция, хотя официальных документов по этому поводу до сих пор нет.В день смерти Самсонова должна была прилететь к матери в Казань.
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в мире, малайзия, казань
В мире, Малайзия, Казань
Российская блогерша умерла от истощения в 39 лет

Российская блогерша-веган Zhanna D'Art умерла в Малайзии на 40-м году жизни

© Фото : @rawveganfoodchefБлогер Zhanna D'Art
Блогер Zhanna D'Art - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : @rawveganfoodchef
Блогер Zhanna D'Art. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российская блогерша-веган Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art, умерла в Малайзии в возрасте 39 лет, сообщает издание "Вечерняя Казань" со ссылкой на ее знакомых.
По их словам, Самсонова умерла 21 июля в клинике от истощения. "Несколько месяцев назад на Шри у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги. <...> Когда я увидела ее на Пхукете, я пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении. Но она не успела", — написала в соцсетях одна из них.
Судя по страницам Самсоновой, на протяжении многих лет она практиковала веганскую диету, а последние годы питалась фруктами и соками.
Как рассказала корреспонденту "Вечерней Казани" мать женщины Вера Самсонова, ее дочь могла умереть из-за истощения организма от веганской диеты. При этом предварительной причиной смерти названа холероподобная инфекция, хотя официальных документов по этому поводу до сих пор нет.
В день смерти Самсонова должна была прилететь к матери в Казань.
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