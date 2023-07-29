https://ria.ru/20230729/blogersha-1887020378.html

Российская блогерша умерла от истощения в 39 лет

Российская блогерша умерла от истощения в 39 лет - РИА Новости, 29.07.2023

Российская блогерша умерла от истощения в 39 лет

Российская блогерша-веган Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art, умерла в Малайзии в возрасте 39 лет, сообщает издание "Вечерняя Казань"... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T05:27

2023-07-29T05:27

2023-07-29T14:54

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казань

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российская блогерша-веган Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art, умерла в Малайзии в возрасте 39 лет, сообщает издание "Вечерняя Казань" со ссылкой на ее знакомых.По их словам, Самсонова умерла 21 июля в клинике от истощения. "Несколько месяцев назад на Шри у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги. <...> Когда я увидела ее на Пхукете, я пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении. Но она не успела", — написала в соцсетях одна из них.Судя по страницам Самсоновой, на протяжении многих лет она практиковала веганскую диету, а последние годы питалась фруктами и соками.Как рассказала корреспонденту "Вечерней Казани" мать женщины Вера Самсонова, ее дочь могла умереть из-за истощения организма от веганской диеты. При этом предварительной причиной смерти названа холероподобная инфекция, хотя официальных документов по этому поводу до сих пор нет.В день смерти Самсонова должна была прилететь к матери в Казань.

https://ria.ru/20230611/dtp-1877470359.html

малайзия

казань

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в мире, малайзия, казань