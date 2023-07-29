https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887038935.html

США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО

США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО - РИА Новости, 29.07.2023

США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО

США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня к 2025 году, заявил министр обороны США Ллойд Остин на... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:05

2023-07-29T11:05

2023-07-29T11:05

в мире

австралия

сша

брисбен

энтони блинкен

ллойд остин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня к 2025 году, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брисбене по итогам встречи в формате 2+2. Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу прилетели в Австралию, где провели переговоры с австралийскими министром обороны Ричардом Марлзом и министром иностранных дел Пенни Вонг на тему дальнейшего укрепления кооперации в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы реализуем несколько взаимовыгодных инициатив с оборонной промышленностью Австралии, в том числе обязательство помочь Австралии в производстве управляемых реактивных систем залпового огня или GMLRS к 2025 году", - сказал Остин По его словам, США также ускорят доступ Австралии к приоритетным боеприпасам посредством упрощенного процесса закупок. Кроме того, США привлекут Австралию к обслуживанию, ремонту и капремонту критически важных боеприпасов для армии США. Министр обороны Австралии Ричард Марлз сказал: "Мы надеемся, что производство ракет начнется в Австралии в течение двух лет". Он добавил: "Мы рады шагам, которые предпринимаются для создания в нашей стране предприятия по производству управляемого оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887031864.html

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сша

брисбен

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, сша, брисбен, энтони блинкен, ллойд остин