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США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО - РИА Новости, 29.07.2023
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11:05 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887038935.html
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО - РИА Новости, 29.07.2023
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня к 2025 году, заявил министр обороны США Ллойд Остин на... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:05
2023-07-29T11:05
в мире
австралия
сша
брисбен
энтони блинкен
ллойд остин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня к 2025 году, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брисбене по итогам встречи в формате 2+2. Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу прилетели в Австралию, где провели переговоры с австралийскими министром обороны Ричардом Марлзом и министром иностранных дел Пенни Вонг на тему дальнейшего укрепления кооперации в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы реализуем несколько взаимовыгодных инициатив с оборонной промышленностью Австралии, в том числе обязательство помочь Австралии в производстве управляемых реактивных систем залпового огня или GMLRS к 2025 году", - сказал Остин По его словам, США также ускорят доступ Австралии к приоритетным боеприпасам посредством упрощенного процесса закупок. Кроме того, США привлекут Австралию к обслуживанию, ремонту и капремонту критически важных боеприпасов для армии США. Министр обороны Австралии Ричард Марлз сказал: "Мы надеемся, что производство ракет начнется в Австралии в течение двух лет". Он добавил: "Мы рады шагам, которые предпринимаются для создания в нашей стране предприятия по производству управляемого оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887031864.html
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в мире, австралия, сша, брисбен, энтони блинкен, ллойд остин
В мире, Австралия, США, Брисбен, Энтони Блинкен, Ллойд Остин
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО

Министр обороны США Остин заявил о помощи Австралии в производстве ракет для РСЗО

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня к 2025 году, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брисбене по итогам встречи в формате 2+2.
Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу прилетели в Австралию, где провели переговоры с австралийскими министром обороны Ричардом Марлзом и министром иностранных дел Пенни Вонг на тему дальнейшего укрепления кооперации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет
09:36
"Мы реализуем несколько взаимовыгодных инициатив с оборонной промышленностью Австралии, в том числе обязательство помочь Австралии в производстве управляемых реактивных систем залпового огня или GMLRS к 2025 году", - сказал Остин
По его словам, США также ускорят доступ Австралии к приоритетным боеприпасам посредством упрощенного процесса закупок. Кроме того, США привлекут Австралию к обслуживанию, ремонту и капремонту критически важных боеприпасов для армии США.
Министр обороны Австралии Ричард Марлз сказал: "Мы надеемся, что производство ракет начнется в Австралии в течение двух лет". Он добавил: "Мы рады шагам, которые предпринимаются для создания в нашей стране предприятия по производству управляемого оружия и боеприпасов.
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В миреАвстралияСШАБрисбенЭнтони БлинкенЛлойд Остин
 
 
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