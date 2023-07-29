https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887038935.html
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО - РИА Новости, 29.07.2023
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня к 2025 году, заявил министр обороны США Ллойд Остин на... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:05
2023-07-29T11:05
2023-07-29T11:05
в мире
австралия
сша
брисбен
энтони блинкен
ллойд остин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня к 2025 году, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брисбене по итогам встречи в формате 2+2. Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу прилетели в Австралию, где провели переговоры с австралийскими министром обороны Ричардом Марлзом и министром иностранных дел Пенни Вонг на тему дальнейшего укрепления кооперации в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы реализуем несколько взаимовыгодных инициатив с оборонной промышленностью Австралии, в том числе обязательство помочь Австралии в производстве управляемых реактивных систем залпового огня или GMLRS к 2025 году", - сказал Остин По его словам, США также ускорят доступ Австралии к приоритетным боеприпасам посредством упрощенного процесса закупок. Кроме того, США привлекут Австралию к обслуживанию, ремонту и капремонту критически важных боеприпасов для армии США. Министр обороны Австралии Ричард Марлз сказал: "Мы надеемся, что производство ракет начнется в Австралии в течение двух лет". Он добавил: "Мы рады шагам, которые предпринимаются для создания в нашей стране предприятия по производству управляемого оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887031864.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, сша, брисбен, энтони блинкен, ллойд остин
В мире, Австралия, США, Брисбен, Энтони Блинкен, Ллойд Остин
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО
Министр обороны США Остин заявил о помощи Австралии в производстве ракет для РСЗО
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня к 2025 году, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брисбене по итогам встречи в формате 2+2.
Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен
в пятницу прилетели в Австралию, где провели переговоры с австралийскими министром обороны Ричардом Марлзом и министром иностранных дел Пенни Вонг на тему дальнейшего укрепления кооперации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет
"Мы реализуем несколько взаимовыгодных инициатив с оборонной промышленностью Австралии, в том числе обязательство помочь Австралии в производстве управляемых реактивных систем залпового огня или GMLRS к 2025 году", - сказал Остин
По его словам, США также ускорят доступ Австралии к приоритетным боеприпасам посредством упрощенного процесса закупок. Кроме того, США привлекут Австралию к обслуживанию, ремонту и капремонту критически важных боеприпасов для армии США.
Министр обороны Австралии Ричард Марлз сказал: "Мы надеемся, что производство ракет начнется в Австралии в течение двух лет". Он добавил: "Мы рады шагам, которые предпринимаются для создания в нашей стране предприятия по производству управляемого оружия и боеприпасов.
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