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ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
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14:22 29.07.2023 (обновлено: 14:40 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/ataki-1887063213.html
ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На краснолиманском направлении российские войска нанесли противнику упреждающее огневое поражение и отразили две атаки украинских войск в ЛНР, Киев потерял до... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:22
2023-07-29T14:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска нанесли противнику упреждающее огневое поражение и отразили две атаки украинских войск в ЛНР, Киев потерял до 170 человек, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении в результате своевременно вскрытого разведкой группировки войск "Центр" выдвижения штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесены удары по восьми скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Торское и Григоровка в ДНР."Потери противника за сутки составили до 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20" - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки украинских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска нанесли противнику упреждающее огневое поражение и отразили две атаки украинских войск в ЛНР, Киев потерял до 170 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении в результате своевременно вскрытого разведкой группировки войск "Центр" выдвижения штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, нанесены удары по восьми скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Торское и Григоровка в ДНР.
"Потери противника за сутки составили до 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20" - сообщили в Минобороны.
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