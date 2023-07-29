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ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На краснолиманском направлении российские войска нанесли противнику упреждающее огневое поражение и отразили две атаки украинских войск в ЛНР, Киев потерял до... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:22
2023-07-29T14:22
2023-07-29T14:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска нанесли противнику упреждающее огневое поражение и отразили две атаки украинских войск в ЛНР, Киев потерял до 170 человек, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении в результате своевременно вскрытого разведкой группировки войск "Центр" выдвижения штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесены удары по восьми скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Торское и Григоровка в ДНР."Потери противника за сутки составили до 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20" - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064264.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки украинских войск