https://ria.ru/20230729/ataki-1887063213.html

ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023

ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

На краснолиманском направлении российские войска нанесли противнику упреждающее огневое поражение и отразили две атаки украинских войск в ЛНР, Киев потерял до... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:22

2023-07-29T14:22

2023-07-29T14:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска нанесли противнику упреждающее огневое поражение и отразили две атаки украинских войск в ЛНР, Киев потерял до 170 человек, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении в результате своевременно вскрытого разведкой группировки войск "Центр" выдвижения штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесены удары по восьми скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Торское и Григоровка в ДНР."Потери противника за сутки составили до 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20" - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064264.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность