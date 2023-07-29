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Артиллерия накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном
Артиллерия накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном - РИА Новости, 29.07.2023
Артиллерия накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном
Артиллерия российской группировки войск "Днепр" плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе поселка Садовое в Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T05:03
2023-07-29T05:03
2023-07-29T10:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Артиллерия российской группировки войск "Днепр" плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе поселка Садовое в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки майор Роман Кодрян."Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов", — рассказал офицер.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. Уничтожено два минометных расчета, автомобильная техника и личный состав подразделения ВСУ.
херсонская область
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РИА Новости
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Артиллерия накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном
Артиллерия ВС России накрыла плотным огнем диверсантов ВСУ в Херсонской области