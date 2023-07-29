Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 29.07.2023 (обновлено: 10:49 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/artilleriya-1887019600.html
Артиллерия накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном
Артиллерия накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном - РИА Новости, 29.07.2023
Артиллерия накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном
Артиллерия российской группировки войск "Днепр" плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе поселка Садовое в Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T05:03
2023-07-29T10:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487312_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_bfe9a34ccd14742a329824f47ddd7bcd.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Артиллерия российской группировки войск "Днепр" плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе поселка Садовое в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки майор Роман Кодрян."Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов", — рассказал офицер.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. Уничтожено два минометных расчета, автомобильная техника и личный состав подразделения ВСУ.
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487312_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_0499fab498a0556bde7834224ba65ee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Артиллерия накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном

Артиллерия ВС России накрыла плотным огнем диверсантов ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из гаубицы Д-30
Российский военнослужащий стреляет из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий стреляет из гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Артиллерия российской группировки войск "Днепр" плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе поселка Садовое в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки майор Роман Кодрян.
"Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов", — рассказал офицер.
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. Уничтожено два минометных расчета, автомобильная техника и личный состав подразделения ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала