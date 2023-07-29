https://ria.ru/20230729/antalya-1887016576.html
В Турции оценили возможность отказа от системы "все включено" в отелях
В Турции оценили возможность отказа от системы "все включено" в отелях - РИА Новости, 29.07.2023
В Турции оценили возможность отказа от системы "все включено" в отелях
Абсолютный отказ от системы "все включено" (all inclusive) в отелях Турции маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T03:23
2023-07-29T03:23
2023-07-29T14:49
туризм
анталья (провинция)
осман айык
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кемер
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СТАМБУЛ, 29 июл — РИА Новости. Абсолютный отказ от системы "все включено" (all inclusive) в отелях Турции маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых, заявил РИА Новости советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.Председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен на этой неделе призвал к отказу от системы "все включено" на турецких курортах. Он аргументировал свой призыв тем, что из-за этой системы туристы практически не покидают отели, а продавцы и ремесленники теряют возможный доход."У нас разные клиенты с разными требованиями — есть те, кто нуждается в all inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому и имеются различные варианты размещения. "Все включено" в Турции полностью отменять никто не станет", — заявил Айык.При этом он не исключил появления различных вариаций системы."Когда в all inclusive включено много опций, то турист может сказать, что он не пользуется такой-то опцией, она ему не нужна. В этой ситуации цены на отдых высокие, а турист не желает платить за услуги, которые он не использует. На мой взгляд, будут вноситься изменения в систему: появится какой-то "базовый вариант", к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно", — сказал Айык.Он пояснил, что, к примеру, в таком базовом варианте будут заложены определенные напитки, а если клиент желает выпивать в отеле какой-то эксклюзивный виски, то он оплатит эту услугу заранее.По мнению Айыка, если вдруг в Турции примут решение об отмене системы all inclusive, то за ней последуют все другие страны, страна станет флагманом и образцом.Глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба считает, что необходимо предпринимать постепенные шаги по отказу от этой системы. "Отказ от "все включено" важен и ввиду того, что значительное количество продуктов выбрасывается на фоне общего мирового кризиса и подорожания продовольствия. К сожалению, в отелях с этой системой клиенты кладут на тарелку больше необходимого, высок процент отходов", — заявил Акбаба РИА Новости.Он признал, что продавцы туристических лавок в Кемере, как и в других регионах, недовольны ситуацией. "В нашем регионе много отелей, которые и сами выступают за отмену этой системы, однако необходимы постепенные и растянутые во времени шаги, быть может, стоит в одной локации применить новую концепцию", — отметил Акбаба.
https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876564424.html
https://ria.ru/20230719/turtsiya-1885105825.html
https://ria.ru/20230605/antalya-1876210742.html
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анталья (провинция), осман айык, турция, кемер
Туризм, Анталья (провинция), Осман Айык, Турция, Кемер
В Турции оценили возможность отказа от системы "все включено" в отелях
Советник мэра Антальи Айык: отказ от системы "все включено" в отелях Турции маловероятен
СТАМБУЛ, 29 июл — РИА Новости. Абсолютный отказ от системы "все включено" (all inclusive) в отелях Турции маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых, заявил РИА Новости советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.
Председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен на этой неделе призвал к отказу от системы "все включено" на турецких курортах. Он аргументировал свой призыв тем, что из-за этой системы туристы практически не покидают отели, а продавцы и ремесленники теряют возможный доход.
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"У нас разные клиенты с разными требованиями — есть те, кто нуждается в all inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому и имеются различные варианты размещения. "Все включено" в Турции полностью отменять никто не станет", — заявил Айык.
При этом он не исключил появления различных вариаций системы.
"Когда в all inclusive включено много опций, то турист может сказать, что он не пользуется такой-то опцией, она ему не нужна. В этой ситуации цены на отдых высокие, а турист не желает платить за услуги, которые он не использует. На мой взгляд, будут вноситься изменения в систему: появится какой-то "базовый вариант", к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно", — сказал Айык.
Он пояснил, что, к примеру, в таком базовом варианте будут заложены определенные напитки, а если клиент желает выпивать в отеле какой-то эксклюзивный виски, то он оплатит эту услугу заранее.
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По мнению Айыка, если вдруг в Турции примут решение об отмене системы all inclusive, то за ней последуют все другие страны, страна станет флагманом и образцом.
Глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба считает, что необходимо предпринимать постепенные шаги по отказу от этой системы. "Отказ от "все включено" важен и ввиду того, что значительное количество продуктов выбрасывается на фоне общего мирового кризиса и подорожания продовольствия. К сожалению, в отелях с этой системой клиенты кладут на тарелку больше необходимого, высок процент отходов", — заявил Акбаба РИА Новости.
Он признал, что продавцы туристических лавок в Кемере
, как и в других регионах, недовольны ситуацией. "В нашем регионе много отелей, которые и сами выступают за отмену этой системы, однако необходимы постепенные и растянутые во времени шаги, быть может, стоит в одной локации применить новую концепцию", — отметил Акбаба.
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