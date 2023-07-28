https://ria.ru/20230728/zhile-1886881484.html

Более 170 семей переселили из ветхого жилья в Сургутском районе Югры

Более 170 семей переселили из ветхого жилья в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 28.07.2023

Более 170 семей переселили из ветхого жилья в Сургутском районе Югры

Порядка 170 семей с начала 2023 года получили новые квартиры взамен аварийного жилья в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщили... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:55

2023-07-28T15:55

2023-07-28T15:55

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848689975_0:156:2987:1836_1920x0_80_0_0_75a612c89382703b02ce83c4fd345b42.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Порядка 170 семей с начала 2023 года получили новые квартиры взамен аварийного жилья в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета. "По состоянию на 27 июля 170 семей получили жилье по программе переселения из аварийного фонда в этом году. Расселено 7 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - сказала собеседница агентства. По данным властей, особая потребность ввода нового жилья существует в сельском поселении Солнечный, где в список аварийного фонда включены 78 домов. Для активного выполнения программы расселения ветхого жилья в населенном пункте возводится многоквартирный дом общей жилой площадью более 17 тысяч "квадратов". На сегодняшний день готовность объекта составляет 45%, в марте 2024 года планируется ввести его в эксплуатацию. "Дом на 320 квартир. Давно не было ввода в Солнечном. Очень надеемся, что тот застройщик все-таки отдаст нам их для переселения из аварийного и фенольного жилья. Потому что жилье строится, но не все застройщики готовы продавать жилье муниципалитету", - приводит администрация слова главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Всего в 2022 году на улучшение жилищных условий жителей Сургутского района было направлено 1,9 миллиарда рублей, что почти в два раза больше показателя 2021 года. Помимо этого, за последние пять лет объем средств на улучшение жилищных условий увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. В общей сложности в Сургутском районе было приобретено 3,2 тысячи жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода. За последние пять лет ввод капитального жилья составил 353 тысяч квадратных метров, это на 38% больше, чем за предыдущие пять лет работы. В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен - в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений. На территории района расположено 125 многоквартирных домов, где есть фенольные помещения, в которых проживает 5,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230621/khmao-1879481234.html

https://ria.ru/20230728/it-stoybischa-1886846656.html

сургутский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сургутский район