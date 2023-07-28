https://ria.ru/20230728/zhile-1886881484.html
Более 170 семей переселили из ветхого жилья в Сургутском районе Югры
Более 170 семей переселили из ветхого жилья в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 28.07.2023
Более 170 семей переселили из ветхого жилья в Сургутском районе Югры
Порядка 170 семей с начала 2023 года получили новые квартиры взамен аварийного жилья в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщили... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:55
2023-07-28T15:55
2023-07-28T15:55
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Порядка 170 семей с начала 2023 года получили новые квартиры взамен аварийного жилья в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета. "По состоянию на 27 июля 170 семей получили жилье по программе переселения из аварийного фонда в этом году. Расселено 7 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - сказала собеседница агентства. По данным властей, особая потребность ввода нового жилья существует в сельском поселении Солнечный, где в список аварийного фонда включены 78 домов. Для активного выполнения программы расселения ветхого жилья в населенном пункте возводится многоквартирный дом общей жилой площадью более 17 тысяч "квадратов". На сегодняшний день готовность объекта составляет 45%, в марте 2024 года планируется ввести его в эксплуатацию. "Дом на 320 квартир. Давно не было ввода в Солнечном. Очень надеемся, что тот застройщик все-таки отдаст нам их для переселения из аварийного и фенольного жилья. Потому что жилье строится, но не все застройщики готовы продавать жилье муниципалитету", - приводит администрация слова главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Всего в 2022 году на улучшение жилищных условий жителей Сургутского района было направлено 1,9 миллиарда рублей, что почти в два раза больше показателя 2021 года. Помимо этого, за последние пять лет объем средств на улучшение жилищных условий увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. В общей сложности в Сургутском районе было приобретено 3,2 тысячи жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода. За последние пять лет ввод капитального жилья составил 353 тысяч квадратных метров, это на 38% больше, чем за предыдущие пять лет работы. В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен - в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений. На территории района расположено 125 многоквартирных домов, где есть фенольные помещения, в которых проживает 5,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230621/khmao-1879481234.html
https://ria.ru/20230728/it-stoybischa-1886846656.html
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сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район
Более 170 семей переселили из ветхого жилья в Сургутском районе Югры
Более 170 семей переселили из ветхого жилья в Сургутском районе Югры с начала 2023 года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Порядка 170 семей с начала 2023 года получили новые квартиры взамен аварийного жилья в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета.
"По состоянию на 27 июля 170 семей получили жилье по программе переселения из аварийного фонда в этом году. Расселено 7 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - сказала собеседница агентства.
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По данным властей, особая потребность ввода нового жилья существует в сельском поселении Солнечный
, где в список аварийного фонда включены 78 домов. Для активного выполнения программы расселения ветхого жилья в населенном пункте возводится многоквартирный дом общей жилой площадью более 17 тысяч "квадратов". На сегодняшний день готовность объекта составляет 45%, в марте 2024 года планируется ввести его в эксплуатацию.
"Дом на 320 квартир. Давно не было ввода в Солнечном. Очень надеемся, что тот застройщик все-таки отдаст нам их для переселения из аварийного и фенольного жилья. Потому что жилье строится, но не все застройщики готовы продавать жилье муниципалитету", - приводит администрация слова главы Сургутского района Андрея Трубецкого.
Всего в 2022 году на улучшение жилищных условий жителей Сургутского района было направлено 1,9 миллиарда рублей, что почти в два раза больше показателя 2021 года. Помимо этого, за последние пять лет объем средств на улучшение жилищных условий увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. В общей сложности в Сургутском районе было приобретено 3,2 тысячи жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода. За последние пять лет ввод капитального жилья составил 353 тысяч квадратных метров, это на 38% больше, чем за предыдущие пять лет работы.
В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен - в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений. На территории района расположено 125 многоквартирных домов, где есть фенольные помещения, в которых проживает 5,5 тысячи человек.
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