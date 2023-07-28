https://ria.ru/20230728/zheshuv-1886880170.html

СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве

СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве - РИА Новости, 28.07.2023

СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве

НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:49

2023-07-28T15:49

2023-07-28T16:35

в мире

нато

польша

канада

специальная военная операция на украине

сша

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники."Мы в партнерстве с США и Соединенным Королевством собираемся создать центр техобслуживания. Намерения обеспечить там значительное канадское присутствие нет", — приводятся слова канадского чиновника.Собеседники издания уточнили, что речь идет скорее о ремонтно-логистическом центре, нежели о крупномасштабной военной базе. Один из источников отметил, что на объекте преимущественно будут ремонтировать украинские танки и другие бронемашины.Канадские военные с семьями не будут размещаться в Жешуве на долгий срок, говорится в публикации.

https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790029408.html

польша

канада

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, польша, канада, сша