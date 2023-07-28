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СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 28.07.2023 (обновлено: 16:35 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/zheshuv-1886880170.html
СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве
СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве
НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:49
2023-07-28T16:35
в мире
нато
польша
канада
специальная военная операция на украине
сша
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники.&quot;Мы в партнерстве с США и Соединенным Королевством собираемся создать центр техобслуживания. Намерения обеспечить там значительное канадское присутствие нет&quot;, — приводятся слова канадского чиновника.Собеседники издания уточнили, что речь идет скорее о ремонтно-логистическом центре, нежели о крупномасштабной военной базе. Один из источников отметил, что на объекте преимущественно будут ремонтировать украинские танки и другие бронемашины.Канадские военные с семьями не будут размещаться в Жешуве на долгий срок, говорится в публикации.
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польша
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в мире, нато, польша, канада, сша
В мире, НАТО, Польша, Канада, Специальная военная операция на Украине, США
СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве

Globe and Mail: НАТО планирует построить в Жешуве, предположительно, ремонтный центр

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники.
«

"Мы в партнерстве с США и Соединенным Королевством собираемся создать центр техобслуживания. Намерения обеспечить там значительное канадское присутствие нет", — приводятся слова канадского чиновника.

Собеседники издания уточнили, что речь идет скорее о ремонтно-логистическом центре, нежели о крупномасштабной военной базе. Один из источников отметил, что на объекте преимущественно будут ремонтировать украинские танки и другие бронемашины.
Канадские военные с семьями не будут размещаться в Жешуве на долгий срок, говорится в публикации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОПольшаКанадаСША
 
 
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