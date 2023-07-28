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СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве
СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве
НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:49
2023-07-28T15:49
2023-07-28T16:35
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники."Мы в партнерстве с США и Соединенным Королевством собираемся создать центр техобслуживания. Намерения обеспечить там значительное канадское присутствие нет", — приводятся слова канадского чиновника.Собеседники издания уточнили, что речь идет скорее о ремонтно-логистическом центре, нежели о крупномасштабной военной базе. Один из источников отметил, что на объекте преимущественно будут ремонтировать украинские танки и другие бронемашины.Канадские военные с семьями не будут размещаться в Жешуве на долгий срок, говорится в публикации.
https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790029408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, польша, канада, сша
В мире, НАТО, Польша, Канада, Специальная военная операция на Украине, США
СМИ: НАТО планирует построить новый объект в польском Жешуве
Globe and Mail: НАТО планирует построить в Жешуве, предположительно, ремонтный центр