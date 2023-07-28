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В Румынии заявили о планах расширить транзит зерна с Украины - РИА Новости, 28.07.2023
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18:53 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/zerno-1886967013.html
В Румынии заявили о планах расширить транзит зерна с Украины
В Румынии заявили о планах расширить транзит зерна с Украины - РИА Новости, 28.07.2023
В Румынии заявили о планах расширить транзит зерна с Украины
Румыния планирует оперативно расширить транзит зерна с Украины, в том числе по реке Дунай, заявила румынский министр иностранных дел Луминицу Одобеску. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:53
2023-07-28T18:53
украина
россия
румыния
владимир путин
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Румыния планирует оперативно расширить транзит зерна с Украины, в том числе по реке Дунай, заявила румынский министр иностранных дел Луминицу Одобеску. "Мы находимся в тесном контакте с Украиной, чтобы определить наиболее благоприятные варианты для расширения и ускорения этого транзита… Мы твердо намерены продолжать помогать Украине", - приводит слова министра агентство Блумберг. Также власти страны рассматривают возможность открытия новых пропускных пунктов на границе с Украиной, увеличения численности персонала на существующих КПП и привлечения отставных и военных лоцманов для ускорения транзита. Отмечается, что увеличивать количество лоцманов начнут уже в следующем месяце. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. В Минобороны РФ сообщали, что после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Ранее агентство Блумберг передавало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230727/zerno-1886592028.html
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украина, россия, румыния, владимир путин, оон, зерновая сделка
Украина, Россия, Румыния, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
В Румынии заявили о планах расширить транзит зерна с Украины

Одобеску: Румыния планирует расширить транзит зерна с Украины, в том числе по реке Дунай

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкВид на город Тырговиште.
Вид на город Тырговиште. - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Румыния планирует оперативно расширить транзит зерна с Украины, в том числе по реке Дунай, заявила румынский министр иностранных дел Луминицу Одобеску.
"Мы находимся в тесном контакте с Украиной, чтобы определить наиболее благоприятные варианты для расширения и ускорения этого транзита… Мы твердо намерены продолжать помогать Украине", - приводит слова министра агентство Блумберг.
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Также власти страны рассматривают возможность открытия новых пропускных пунктов на границе с Украиной, увеличения численности персонала на существующих КПП и привлечения отставных и военных лоцманов для ускорения транзита. Отмечается, что увеличивать количество лоцманов начнут уже в следующем месяце.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
В Минобороны РФ сообщали, что после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Ранее агентство Блумберг передавало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
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