https://ria.ru/20230728/zaderzhanie-1886772654.html
В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ
В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023
В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ
Силовики задержали жителя Орловской области, который планировал воевать за Украину, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:50
2023-07-28T09:50
2023-07-28T11:45
орловская область
вооруженные силы украины
фсб
служба безопасности украины
украина
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Силовики задержали жителя Орловской области, который планировал воевать за Украину, сообщил Центр общественных связей ФСБ."(Задержанный. — Прим. ред.) инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией", — говорится в публикации.Злоумышленник имеет проукраинские взгляды и собирался переехать в соседнюю страну, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, уточнили в спецслужбе. Россиянин обратился с заявлениями в СБУ, погранслужбу, миграционную службу и МИД Украины, где получил разъяснения о порядке действий по выезду.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 "Приготовление к участию в деятельности террористической организации".
https://ria.ru/20230711/fsb-1883463564.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Орловской области, который пытался вступить в ряды ВСУ