https://ria.ru/20230728/zaderzhanie-1886772654.html

В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ

В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023

В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ

Силовики задержали жителя Орловской области, который планировал воевать за Украину, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:50

2023-07-28T09:50

2023-07-28T11:45

орловская область

вооруженные силы украины

фсб

служба безопасности украины

украина

россия

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Силовики задержали жителя Орловской области, который планировал воевать за Украину, сообщил Центр общественных связей ФСБ."(Задержанный. — Прим. ред.) инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией", — говорится в публикации.Злоумышленник имеет проукраинские взгляды и собирался переехать в соседнюю страну, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, уточнили в спецслужбе. Россиянин обратился с заявлениями в СБУ, погранслужбу, миграционную службу и МИД Украины, где получил разъяснения о порядке действий по выезду.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 "Приготовление к участию в деятельности террористической организации".

https://ria.ru/20230711/fsb-1883463564.html

орловская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орловская область, вооруженные силы украины, фсб, служба безопасности украины, украина, россия, происшествия