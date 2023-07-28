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В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 28.07.2023 (обновлено: 11:45 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/zaderzhanie-1886772654.html
В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ
В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023
В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ
Силовики задержали жителя Орловской области, который планировал воевать за Украину, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:50
2023-07-28T11:45
орловская область
вооруженные силы украины
фсб
служба безопасности украины
украина
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Силовики задержали жителя Орловской области, который планировал воевать за Украину, сообщил Центр общественных связей ФСБ."(Задержанный. — Прим. ред.) инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией", — говорится в публикации.Злоумышленник имеет проукраинские взгляды и собирался переехать в соседнюю страну, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, уточнили в спецслужбе. Россиянин обратился с заявлениями в СБУ, погранслужбу, миграционную службу и МИД Украины, где получил разъяснения о порядке действий по выезду.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 "Приготовление к участию в деятельности террористической организации".
https://ria.ru/20230711/fsb-1883463564.html
орловская область
украина
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орловская область, вооруженные силы украины, фсб, служба безопасности украины, украина, россия, происшествия
Орловская область, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Служба безопасности Украины, Украина, Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Орловской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ

ФСБ задержала жителя Орловской области, который пытался вступить в ряды ВСУ

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ задержала жителя Орловской области, пытавшегося вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Орловской области, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Силовики задержали жителя Орловской области, который планировал воевать за Украину, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«
"(Задержанный. — Прим. ред.) инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией", — говорится в публикации.
Злоумышленник имеет проукраинские взгляды и собирался переехать в соседнюю страну, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, уточнили в спецслужбе. Россиянин обратился с заявлениями в СБУ, погранслужбу, миграционную службу и МИД Украины, где получил разъяснения о порядке действий по выезду.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 "Приготовление к участию в деятельности террористической организации".
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьВооруженные силы УкраиныФСБСлужба безопасности УкраиныУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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