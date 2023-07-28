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В Японии опасаются преимущества КНР над Тайванем - РИА Новости, 28.07.2023
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07:35 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886759670.html
В Японии опасаются преимущества КНР над Тайванем
В Японии опасаются преимущества КНР над Тайванем - РИА Новости, 28.07.2023
В Японии опасаются преимущества КНР над Тайванем
Баланс военных сил при сравнении материкового Китая и Тайваня "стремительно склоняется" в пользу ВС КНР, такая оценка ситуации содержится в Белой книге обороны... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T07:35
2023-07-28T07:35
в мире
япония
китай
тайвань
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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Баланс военных сил при сравнении материкового Китая и Тайваня "стремительно склоняется" в пользу ВС КНР, такая оценка ситуации содержится в Белой книге обороны Японии - ежегодном докладе министерства обороны страны, который в пятницу был представлен правительству. В докладе отмечается, что только по уровню военных расходов в долларовом эквиваленте материковый Китай в 17 раз превосходит Тайвань. "Сравнение военных сил — это не только личный состав, качество и количество оборудования, но оно оценивается и по предположительным целям военных операций, управлению, квалификации персонала, материально-техническому обеспечению", - заключается в докладе. Отмечается, что в целом военный баланс материкового Китая и Тайваня "стремительно склоняется" в пользу Пекина. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754515.html
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в мире, япония, китай, тайвань
В мире, Япония, Китай, Тайвань
В Японии опасаются преимущества КНР над Тайванем

Белая книга обороны Японии: баланс военных сил ВС КНР и Тайваня склоняется в пользу Пекина

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Баланс военных сил при сравнении материкового Китая и Тайваня "стремительно склоняется" в пользу ВС КНР, такая оценка ситуации содержится в Белой книге обороны Японии - ежегодном докладе министерства обороны страны, который в пятницу был представлен правительству.
В докладе отмечается, что только по уровню военных расходов в долларовом эквиваленте материковый Китай в 17 раз превосходит Тайвань.
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"Сравнение военных сил — это не только личный состав, качество и количество оборудования, но оно оценивается и по предположительным целям военных операций, управлению, квалификации персонала, материально-техническому обеспечению", - заключается в докладе. Отмечается, что в целом военный баланс материкового Китая и Тайваня "стремительно склоняется" в пользу Пекина.
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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