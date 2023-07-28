https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886755941.html
В Минобороны Японии заявили о новой эре кризиса
В Минобороны Японии заявили о новой эре кризиса - РИА Новости, 28.07.2023
В Минобороны Японии заявили о новой эре кризиса
Международное сообщество переживает новую эру кризиса, где изменения баланса сил привели к межстрановой конкуренции в политической, экономической, военной и... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:55
2023-07-28T05:55
2023-07-28T05:57
в мире
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сша
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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Международное сообщество переживает новую эру кризиса, где изменения баланса сил привели к межстрановой конкуренции в политической, экономической, военной и других сферах, а особенно острое противостояние отмечается между США и Китаем, говорится в ежегодном докладе министерства обороны Японии "Белая книга". В документе говорится, что по мере развития международной торговли экономические и культурные связи между странами расширялись и углублялись, "однако страны, которые не разделяют универсальные ценности и политические и экономические системы, построенные на них, усилили свое влияние". Также упоминаются "попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке", которые названы "серьезной угрозой свободному и открытому миропорядку, основанному на букве закона". "Международное сообщество стоит перед лицом наиболее тяжелого времени со Второй мировой войны и переживает новую эру кризиса", - отмечается в документе. В докладе подчеркивается, что в мире "произошло отчетливое смещение баланса сил", а также явным стало соперничество между странами в политической, экономической, военной сферах. "В особенности, как ожидается, еще больше усилится конкуренция между Китаем и США в различных сферах. Более того, быстрое развитие науки и технологий изменяют саму природу безопасности. Каждая из стран развивает передовые технологии, которые могут стать так называемым "фактором, меняющим правила игры" и полностью изменят способы ведения боевых действий в будущем", - говорится в "Белой книге обороны Японии 2023". Авторы доклада отмечают и обострение ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет число вооружений, в том числе, ядерных. "Вызовы по безопасности особенно бросаются в глаза в Индо-Тихоокеанском регионе, где располагается Япония, и могут еще больше обостриться в будущем. Будучи местом проживания более половины мирового населения, Индо-Тихоокеанский регион является ядром мировой жизнеспособности", - говорится в документе. "Белая книга" - ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга" обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.
https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886755442.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, сша, китай
В мире, Япония, США, Китай
В Минобороны Японии заявили о новой эре кризиса
Минобороны Японии: мир переживает новую эру кризиса и конкуренции в различных сферах
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Международное сообщество переживает новую эру кризиса, где изменения баланса сил привели к межстрановой конкуренции в политической, экономической, военной и других сферах, а особенно острое противостояние отмечается между США и Китаем, говорится в ежегодном докладе министерства обороны Японии "Белая книга".
В документе говорится, что по мере развития международной торговли экономические и культурные связи между странами расширялись и углублялись, "однако страны, которые не разделяют универсальные ценности и политические и экономические системы, построенные на них, усилили свое влияние".
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Также упоминаются "попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке", которые названы "серьезной угрозой свободному и открытому миропорядку, основанному на букве закона".
"Международное сообщество стоит перед лицом наиболее тяжелого времени со Второй мировой войны и переживает новую эру кризиса", - отмечается в документе.
В докладе подчеркивается, что в мире "произошло отчетливое смещение баланса сил", а также явным стало соперничество между странами в политической, экономической, военной сферах.
«
"В особенности, как ожидается, еще больше усилится конкуренция между Китаем и США в различных сферах. Более того, быстрое развитие науки и технологий изменяют саму природу безопасности. Каждая из стран развивает передовые технологии, которые могут стать так называемым "фактором, меняющим правила игры" и полностью изменят способы ведения боевых действий в будущем", - говорится в "Белой книге обороны Японии 2023".
Авторы доклада отмечают и обострение ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет число вооружений, в том числе, ядерных.
"Вызовы по безопасности особенно бросаются в глаза в Индо-Тихоокеанском регионе, где располагается Япония, и могут еще больше обостриться в будущем. Будучи местом проживания более половины мирового населения, Индо-Тихоокеанский регион является ядром мировой жизнеспособности", - говорится в документе.
"Белая книга" - ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга" обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.
Минобороны Японии в докладе не упоминало открытие офиса связи НАТО