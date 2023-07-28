https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886755442.html

Япония увеличила число военных учений с США в четыре раза за десять лет

Япония увеличила число военных учений с США в четыре раза за десять лет - РИА Новости, 28.07.2023

Япония увеличила число военных учений с США в четыре раза за десять лет

За 10 лет с 2013 года Япония в 4 раза увеличила число военных учений с США, а с другими странами - в 2 раза, такие данные содержатся в "Белой книге обороны"... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:34

2023-07-28T05:34

2023-07-28T05:49

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ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. За 10 лет с 2013 года Япония в 4 раза увеличила число военных учений с США, а с другими странами - в 2 раза, такие данные содержатся в "Белой книге обороны" Японии, ежегодном докладе министерства обороны страны, который в пятницу был представлен правительству. Согласно приведенным в докладе данным, за 10 лет с 2013 по 2022 год число совместных учений с США возросло с 24 до раз до 108. Участие Японии в совместных учениях других стран за тот же период выросло с 19 до 43 раз. Если в 2013 году Япония осуществляла контакты в формате 2+2 с четырьмя станами, то к 2023 году число таких партнеров выросло до 9. В 2013 году Япония оказала помощь по укреплению оборонных возможностей пяти странам, а в 2022 году - шестнадцати странам и одной организации. При этом количество проектов увеличилось с 9 в 2013 году до 51 в 2022. Число стран, куда Япония поставляла оборонное снаряжение и технологии, возросло с 2 в 2013 году до 13 в 2022. "Белая книга" - ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга" обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.

https://ria.ru/20230728/nato-1886755077.html

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