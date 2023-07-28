https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886755237.html

В "Белой книге обороны" Японии появились новые разделы и главы

В "Белой книге обороны" Японии появились новые разделы и главы - РИА Новости, 28.07.2023

В "Белой книге обороны" Японии появились новые разделы и главы

В "Белой книге обороны" Японии - ежегодном докладе минобороны страны появились новые разделы, затрагивающие как стратегию безопасности, так и вопросы... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:31

2023-07-28T05:31

2023-07-28T05:31

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ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. В "Белой книге обороны" Японии - ежегодном докладе минобороны страны появились новые разделы, затрагивающие как стратегию безопасности, так и вопросы противодействия информационной войны, а также проблемы предупреждения издевательств и сексуальных посягательств среди военнослужащих, этот доклад был рассмотрен правительством страны в пятницу. В части "Обеспечение безопасности и оборонная политика нашей страны" появились главы о "Стратегии безопасности", "Стратегии обороны государства", а также пояснения оборонных расходов на текущий финансовый год и планов оборонного обеспечения. В части "Три подхода для реализации оборонных целей" в графе "Собственная система обороны нашей страны" появились параграфы о коренном укреплении обороноспособности Японии, о мерах, направленных против информационных войн, об обеспечении укрепления и поддержания обороноспособности объектов и оборудования. В графе, посвященной союзу Японии и США, в отдельный раздел вынесены вопросы укрепления координации внутри союза. В части, посвященной укреплению оборонной базы, отдельно выделены вопросы оборонной промышленности и технологий. В графе об укреплении базы для развития персонала создан раздел о создании среды, не допускающей возникновения случаев издевательств или сексуальных посягательств. "Белая книга" - ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга" обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.

https://ria.ru/20230728/nato-1886755077.html

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в мире, япония, сша