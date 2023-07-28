https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754515.html

В Минобороны Японии обеспокоились сотрудничеством России и Китая

В Минобороны Японии обеспокоились сотрудничеством России и Китая - РИА Новости, 28.07.2023

В Минобороны Японии обеспокоились сотрудничеством России и Китая

Япония считает совместные действия российских и китайских военных самолетов и кораблей "явной и намеренной демонстрацией силы", это отражено в "Белой книге"... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:19

2023-07-28T05:19

2023-07-28T05:57

япония

китай

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885900446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6acf044fd6db00a8f4450db7930c1be6.jpg

ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Япония считает совместные действия российских и китайских военных самолетов и кораблей "явной и намеренной демонстрацией силы", это отражено в "Белой книге" обороны за текущий год в отличие от позиции прошлого года, когда такие действия назывались "предположительно, с намерением демонстрации силы", заявил представитель министерства обороны Японии, отвечая на вопрос РИА Новости. "В книге написано, что постоянно повторяющиеся совместные полеты российских и китайских бомбардировщиков и проходы военных кораблей являются явной демонстрацией силы в отношении нашей страны и представляют серьезное беспокойство с точки зрения безопасности нашей страны. Это новая запись в книге. К слову, в "Белой книге" за прошлый год было записано "предположительно, с намерением демонстрации силы", а в этом году написано "с явным намерением демонстрации силы". В этом разница", - сказал представитель минобороны. Он отметил, что в части, относящейся к Китаю, приводятся конкретные примеры этого. "Упоминается пример совместной деятельности, когда в сентябре 2022 года был проход российских и китайских кораблей. Приводится пример совместных облетов китайских и российских бомбардировщиков в мае и ноябре 2022 года, в особенности облет в мае 2022 года в дни, когда (в Токио – ред.) проходил саммит QUAD Японии, США, Австралии и Индии, был намеренной демонстрацией силы в отношении принимающей страны. Это тоже записано в Белой книге этого года", - сказал представитель ведомства. "Белая книга" – ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга" обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.

https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886753970.html

япония

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, китай, россия, в мире