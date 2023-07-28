https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754515.html
В Минобороны Японии обеспокоились сотрудничеством России и Китая
В Минобороны Японии обеспокоились сотрудничеством России и Китая - РИА Новости, 28.07.2023
В Минобороны Японии обеспокоились сотрудничеством России и Китая
Япония считает совместные действия российских и китайских военных самолетов и кораблей "явной и намеренной демонстрацией силы", это отражено в "Белой книге"... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:19
2023-07-28T05:19
2023-07-28T05:57
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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Япония считает совместные действия российских и китайских военных самолетов и кораблей "явной и намеренной демонстрацией силы", это отражено в "Белой книге" обороны за текущий год в отличие от позиции прошлого года, когда такие действия назывались "предположительно, с намерением демонстрации силы", заявил представитель министерства обороны Японии, отвечая на вопрос РИА Новости. "В книге написано, что постоянно повторяющиеся совместные полеты российских и китайских бомбардировщиков и проходы военных кораблей являются явной демонстрацией силы в отношении нашей страны и представляют серьезное беспокойство с точки зрения безопасности нашей страны. Это новая запись в книге. К слову, в "Белой книге" за прошлый год было записано "предположительно, с намерением демонстрации силы", а в этом году написано "с явным намерением демонстрации силы". В этом разница", - сказал представитель минобороны. Он отметил, что в части, относящейся к Китаю, приводятся конкретные примеры этого. "Упоминается пример совместной деятельности, когда в сентябре 2022 года был проход российских и китайских кораблей. Приводится пример совместных облетов китайских и российских бомбардировщиков в мае и ноябре 2022 года, в особенности облет в мае 2022 года в дни, когда (в Токио – ред.) проходил саммит QUAD Японии, США, Австралии и Индии, был намеренной демонстрацией силы в отношении принимающей страны. Это тоже записано в Белой книге этого года", - сказал представитель ведомства. "Белая книга" – ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга" обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.
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япония, китай, россия, в мире
Япония, Китай, Россия, В мире
В Минобороны Японии обеспокоились сотрудничеством России и Китая
Минобороны Японии считает действия кораблей России и Китая "явной демонстрацией силы"
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Япония считает совместные действия российских и китайских военных самолетов и кораблей "явной и намеренной демонстрацией силы", это отражено в "Белой книге" обороны за текущий год в отличие от позиции прошлого года, когда такие действия назывались "предположительно, с намерением демонстрации силы", заявил представитель министерства обороны Японии, отвечая на вопрос РИА Новости.
«
"В книге написано, что постоянно повторяющиеся совместные полеты российских и китайских бомбардировщиков и проходы военных кораблей являются явной демонстрацией силы в отношении нашей страны и представляют серьезное беспокойство с точки зрения безопасности нашей страны. Это новая запись в книге. К слову, в "Белой книге" за прошлый год было записано "предположительно, с намерением демонстрации силы", а в этом году написано "с явным намерением демонстрации силы". В этом разница", - сказал представитель минобороны.
Он отметил, что в части, относящейся к Китаю, приводятся конкретные примеры этого.
"Упоминается пример совместной деятельности, когда в сентябре 2022 года был проход российских и китайских кораблей. Приводится пример совместных облетов китайских и российских бомбардировщиков в мае и ноябре 2022 года, в особенности облет в мае 2022 года в дни, когда (в Токио
– ред.) проходил саммит QUAD Японии, США
, Австралии
и Индии
, был намеренной демонстрацией силы в отношении принимающей страны. Это тоже записано в Белой книге этого года", - сказал представитель ведомства.
"Белая книга" – ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга" обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.
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