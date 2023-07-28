https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886753970.html
Минобороны Японии сильно изменило оценки России
Минобороны Японии сильно изменило оценки России - РИА Новости, 28.07.2023
Минобороны Японии сильно изменило оценки России
Оценки и характеристики относительно России в докладе "Белая книга обороны" Японии за 2023 год содержат обновленные формулировки, заявил представитель японского РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:11
2023-07-28T05:11
2023-07-28T06:08
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министерство обороны японии
безопасность
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ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Оценки и характеристики относительно России в докладе "Белая книга обороны" Японии за 2023 год содержат обновленные формулировки, заявил представитель японского минобороны, отвечая на вопрос РИА Новости."В Белой книге прошлого года было записано, что тенденции в России являются предметом беспокойства и пристального внимания. В книге этого года с учетом принятых в декабре прошлого года трех стратегических документов записано, что "стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности". В этой части оценка сильно изменилась", — отметил собеседник агентства.Также в "Белой книге" впервые размещают информацию об учениях "Восток-22", добавил представитель ведомства."Белая книга" — ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Первый из этих документов вышел в свет в 1970 году, а с 1976-го его публикуют ежегодно. Тем не менее это не стратегический документ.В пятницу "Белую книгу" представили на рассмотрение правительства.
https://ria.ru/20230728/patrulirovanie-1886753661.html
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россия, китай, министерство обороны японии, безопасность
Россия, Китай, Министерство обороны Японии, Безопасность
Минобороны Японии сильно изменило оценки России
Минобороны Японии сильно изменило оценки России в "Белой книге обороны"
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Оценки и характеристики относительно России в докладе "Белая книга обороны" Японии за 2023 год содержат обновленные формулировки, заявил представитель японского минобороны, отвечая на вопрос РИА Новости.
«
"В Белой книге прошлого года было записано, что тенденции в России являются предметом беспокойства и пристального внимания. В книге этого года с учетом принятых в декабре прошлого года трех стратегических документов записано, что "стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности". В этой части оценка сильно изменилась", — отметил собеседник агентства.
Также в "Белой книге" впервые размещают информацию об учениях "Восток-22", добавил представитель ведомства.
"Белая книга" — ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Первый из этих документов вышел в свет в 1970 году, а с 1976-го его публикуют ежегодно. Тем не менее это не стратегический документ.
В пятницу "Белую книгу" представили на рассмотрение правительства.
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