https://ria.ru/20230728/vertolet-1886808718.html

"Колоссальный урон". В Британии восхитились грозным российским оружием

"Колоссальный урон". В Британии восхитились грозным российским оружием - РИА Новости, 28.07.2023

"Колоссальный урон". В Британии восхитились грозным российским оружием

Новая версия российского ударно-разведывательного вертолета "Аллигатор" Ка-52М и его предшественник Ка-52 представляют собой серьезную опасность для ВСУ, пишет... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:57

2023-07-28T11:57

2023-07-28T13:37

специальная военная операция на украине

великобритания

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

технологии

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Новая версия российского ударно-разведывательного вертолета "Аллигатор" Ка-52М и его предшественник Ка-52 представляют собой серьезную опасность для ВСУ, пишет издание Newsweek со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.“Ка-52 – один из самых грозных военных вертолетов в России. Он наносит колоссальный урон Украине”, – заявило ведомство.Боевой вертолет “Аллигатор” Ка-52 способен поражать бронетехнику, живую силу, а также воздушные цели в любое время суток и при любых погодных условиях. В Британии считают, что он представляет серьезную опасность для ВСУ в ходе контрнаступления.“Экипаж Ка-52 виртуозно поражает позиции ВСУ, обходя ПВО Украины”, – прокомментировало Министерство обороны Великобритании эффективность российского вертолета.В модернизированном Ка-52М заметно улучшены характеристики оптико-электронной системы (теперь вертолет может “видеть” гораздо дальше) и системы управления оружием. Улучшенная версия боевого вертолета получила новое вооружение, в том числе ракеты, наводящиеся по лазерному лучу. Мощные обогревающие элементы лопастей несущего винта Ка-52М позволяют вертолету работать в широком диапазоне температур.

https://ria.ru/20230728/kontrnastuplenie-1886774686.html

https://ria.ru/20230728/shantazh-1886750723.html

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великобритания, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", технологии