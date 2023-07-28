"Колоссальный урон". В Британии восхитились грозным российским оружием
Минобороны Британии назвало вертолет Ка-52 серьезной угрозой для ВСУ
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении
Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Новая версия российского ударно-разведывательного вертолета "Аллигатор" Ка-52М и его предшественник Ка-52 представляют собой серьезную опасность для ВСУ, пишет издание Newsweek со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
“Ка-52 – один из самых грозных военных вертолетов в России. Он наносит колоссальный урон Украине”, – заявило ведомство.
Боевой вертолет “Аллигатор” Ка-52 способен поражать бронетехнику, живую силу, а также воздушные цели в любое время суток и при любых погодных условиях. В Британии считают, что он представляет серьезную опасность для ВСУ в ходе контрнаступления.
“Экипаж Ка-52 виртуозно поражает позиции ВСУ, обходя ПВО Украины”, – прокомментировало Министерство обороны Великобритании эффективность российского вертолета.
В модернизированном Ка-52М заметно улучшены характеристики оптико-электронной системы (теперь вертолет может “видеть” гораздо дальше) и системы управления оружием. Улучшенная версия боевого вертолета получила новое вооружение, в том числе ракеты, наводящиеся по лазерному лучу. Мощные обогревающие элементы лопастей несущего винта Ка-52М позволяют вертолету работать в широком диапазоне температур.