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"Колоссальный урон". В Британии восхитились грозным российским оружием - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 28.07.2023 (обновлено: 13:37 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/vertolet-1886808718.html
"Колоссальный урон". В Британии восхитились грозным российским оружием
"Колоссальный урон". В Британии восхитились грозным российским оружием - РИА Новости, 28.07.2023
"Колоссальный урон". В Британии восхитились грозным российским оружием
Новая версия российского ударно-разведывательного вертолета "Аллигатор" Ка-52М и его предшественник Ка-52 представляют собой серьезную опасность для ВСУ, пишет... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:57
2023-07-28T13:37
специальная военная операция на украине
великобритания
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
технологии
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Новая версия российского ударно-разведывательного вертолета "Аллигатор" Ка-52М и его предшественник Ка-52 представляют собой серьезную опасность для ВСУ, пишет издание Newsweek со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.“Ка-52 – один из самых грозных военных вертолетов в России. Он наносит колоссальный урон Украине”, – заявило ведомство.Боевой вертолет “Аллигатор” Ка-52 способен поражать бронетехнику, живую силу, а также воздушные цели в любое время суток и при любых погодных условиях. В Британии считают, что он представляет серьезную опасность для ВСУ в ходе контрнаступления.“Экипаж Ка-52 виртуозно поражает позиции ВСУ, обходя ПВО Украины”, – прокомментировало Министерство обороны Великобритании эффективность российского вертолета.В модернизированном Ка-52М заметно улучшены характеристики оптико-электронной системы (теперь вертолет может “видеть” гораздо дальше) и системы управления оружием. Улучшенная версия боевого вертолета получила новое вооружение, в том числе ракеты, наводящиеся по лазерному лучу. Мощные обогревающие элементы лопастей несущего винта Ка-52М позволяют вертолету работать в широком диапазоне температур.
https://ria.ru/20230728/kontrnastuplenie-1886774686.html
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великобритания, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", технологии
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Технологии
"Колоссальный урон". В Британии восхитились грозным российским оружием

Минобороны Британии назвало вертолет Ка-52 серьезной угрозой для ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Новая версия российского ударно-разведывательного вертолета "Аллигатор" Ка-52М и его предшественник Ка-52 представляют собой серьезную опасность для ВСУ, пишет издание Newsweek со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
“Ка-52 – один из самых грозных военных вертолетов в России. Он наносит колоссальный урон Украине”, – заявило ведомство.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Вчера, 10:04
Боевой вертолет “Аллигатор” Ка-52 способен поражать бронетехнику, живую силу, а также воздушные цели в любое время суток и при любых погодных условиях. В Британии считают, что он представляет серьезную опасность для ВСУ в ходе контрнаступления.
“Экипаж Ка-52 виртуозно поражает позиции ВСУ, обходя ПВО Украины”, – прокомментировало Министерство обороны Великобритании эффективность российского вертолета.
В модернизированном Ка-52М заметно улучшены характеристики оптико-электронной системы (теперь вертолет может “видеть” гораздо дальше) и системы управления оружием. Улучшенная версия боевого вертолета получила новое вооружение, в том числе ракеты, наводящиеся по лазерному лучу. Мощные обогревающие элементы лопастей несущего винта Ка-52М позволяют вертолету работать в широком диапазоне температур.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
"К чертям эту Украину!" Новое требование Киева возмутило американцев
Вчера, 03:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВеликобританияРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Технологии
 
 
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