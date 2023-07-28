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В Киеве согласовали увольнение замминистра обороны, заявил Мельничук - РИА Новости, 28.07.2023
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18:33 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/uvolnenie-1886960991.html
В Киеве согласовали увольнение замминистра обороны, заявил Мельничук
В Киеве согласовали увольнение замминистра обороны, заявил Мельничук - РИА Новости, 28.07.2023
В Киеве согласовали увольнение замминистра обороны, заявил Мельничук
Правительство Украины в пятницу согласовало увольнение замминистра обороны Александра Полищука, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:33
2023-07-28T18:33
в мире
украина
индия
владимир зеленский
верховная рада украины
киев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство Украины в пятницу согласовало увольнение замминистра обороны Александра Полищука, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Кабинет министров Украины уволил Полищука... с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук в своем телеграм-канале, добавив, что тем же решением с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы Украины уволена Татьяна Емельянова. Владимир Зеленский в июне назначил Полищука послом в Индии. Полищук занимал должность заместителя министра обороны с октября 2019 года, имеет звание генерал-майора запаса.
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886602101.html
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в мире, украина, индия, владимир зеленский, верховная рада украины, киев
В мире, Украина, Индия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Киев
В Киеве согласовали увольнение замминистра обороны, заявил Мельничук

Мельничук: правительство Украины согласовало увольнение замминистра обороны Полищука

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство Украины в пятницу согласовало увольнение замминистра обороны Александра Полищука, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Кабинет министров Украины уволил Полищука... с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук в своем телеграм-канале, добавив, что тем же решением с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы Украины уволена Татьяна Емельянова.
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