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Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака - РИА Новости, 28.07.2023
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01:43 28.07.2023 (обновлено: 04:33 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/ukrainka-1886747294.html
Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака
Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака - РИА Новости, 28.07.2023
Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака
Украинская беженка Татьяна оставила мужа Андрея на родине и уехала вместе с детьми в Финляндию, где нашла себе нового мужчину, написал обозреватель New York... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T01:43
2023-07-28T04:33
в мире
украина
финляндия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинская беженка Татьяна оставила мужа Андрея на родине и уехала вместе с детьми в Финляндию, где нашла себе нового мужчину, написал обозреватель New York Times Джеффри Геттлман.Журналист взял интервью у Татьяны и Андрея. В статье говорится, что они были в браке почти 30 лет и вырастили двоих сыновей."Спустя несколько недель после переезда Татьяна познакомилась с финским мужчиной. По ее словам, рассказать об этом Андрею было очень трудно. Она позвонила ему по телефону и заявила: "Я не хочу продолжать наши отношения. Мне нужно новое место жительства, новые отношения, новое все. Мне нужна новая жизнь"", — написал обозреватель.Андрей рассказал, что сильно удивился и ему начало казаться, что он "сходит с ума". Мужчина отказывался в это поверить и думал, что "это какой-то флирт, и все закончится"."Как-то раз в конце мая я целый день звонил ей и писал сообщения, а она не отвечала. Ночью я не мог заснуть. И вот тогда я понял, что она с другим мужчиной", — признался он.После этого Андрей и Татьяна оформили развод. Мужчина сказал, что он сильно расстроен из-за произошедшего и злится на то, что позволил этому случиться."Почти каждый день я представляю, как встречусь с ней. Иногда я ее осуждаю. Иногда осуждаю себя. Но я не злюсь на нее. Я ее очень сильно люблю. Даже сейчас", — заявил Андрей.По словам автора статьи, многие беженки, как замужние, так и нет, не намерены возвращаться на Украину. Они уезжают и начинают выстраивать новый быт. Кто-то бежит от жестокого обращения в семье и добивается давно вынашиваемого в голове развода, добавил журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230225/bezhenka-1854224975.html
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в мире, украина, финляндия
В мире, Украина, Финляндия
Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака

NYT: украинская беженка ушла от мужа к финну вместе с детьми после почти 30 лет брака

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинская беженка
Украинская беженка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Украинская беженка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинская беженка Татьяна оставила мужа Андрея на родине и уехала вместе с детьми в Финляндию, где нашла себе нового мужчину, написал обозреватель New York Times Джеффри Геттлман.
Журналист взял интервью у Татьяны и Андрея. В статье говорится, что они были в браке почти 30 лет и вырастили двоих сыновей.
«
"Спустя несколько недель после переезда Татьяна познакомилась с финским мужчиной. По ее словам, рассказать об этом Андрею было очень трудно. Она позвонила ему по телефону и заявила: "Я не хочу продолжать наши отношения. Мне нужно новое место жительства, новые отношения, новое все. Мне нужна новая жизнь"", — написал обозреватель.
Андрей рассказал, что сильно удивился и ему начало казаться, что он "сходит с ума". Мужчина отказывался в это поверить и думал, что "это какой-то флирт, и все закончится".
"Как-то раз в конце мая я целый день звонил ей и писал сообщения, а она не отвечала. Ночью я не мог заснуть. И вот тогда я понял, что она с другим мужчиной", — признался он.
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После этого Андрей и Татьяна оформили развод. Мужчина сказал, что он сильно расстроен из-за произошедшего и злится на то, что позволил этому случиться.
«
"Почти каждый день я представляю, как встречусь с ней. Иногда я ее осуждаю. Иногда осуждаю себя. Но я не злюсь на нее. Я ее очень сильно люблю. Даже сейчас", — заявил Андрей.
По словам автора статьи, многие беженки, как замужние, так и нет, не намерены возвращаться на Украину. Они уезжают и начинают выстраивать новый быт. Кто-то бежит от жестокого обращения в семье и добивается давно вынашиваемого в голове развода, добавил журналист.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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