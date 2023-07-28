https://ria.ru/20230728/ukrainka-1886747294.html

Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака

Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака - РИА Новости, 28.07.2023

Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака

Украинская беженка Татьяна оставила мужа Андрея на родине и уехала вместе с детьми в Финляндию, где нашла себе нового мужчину, написал обозреватель New York... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T01:43

2023-07-28T01:43

2023-07-28T04:33

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинская беженка Татьяна оставила мужа Андрея на родине и уехала вместе с детьми в Финляндию, где нашла себе нового мужчину, написал обозреватель New York Times Джеффри Геттлман.Журналист взял интервью у Татьяны и Андрея. В статье говорится, что они были в браке почти 30 лет и вырастили двоих сыновей."Спустя несколько недель после переезда Татьяна познакомилась с финским мужчиной. По ее словам, рассказать об этом Андрею было очень трудно. Она позвонила ему по телефону и заявила: "Я не хочу продолжать наши отношения. Мне нужно новое место жительства, новые отношения, новое все. Мне нужна новая жизнь"", — написал обозреватель.Андрей рассказал, что сильно удивился и ему начало казаться, что он "сходит с ума". Мужчина отказывался в это поверить и думал, что "это какой-то флирт, и все закончится"."Как-то раз в конце мая я целый день звонил ей и писал сообщения, а она не отвечала. Ночью я не мог заснуть. И вот тогда я понял, что она с другим мужчиной", — признался он.После этого Андрей и Татьяна оформили развод. Мужчина сказал, что он сильно расстроен из-за произошедшего и злится на то, что позволил этому случиться."Почти каждый день я представляю, как встречусь с ней. Иногда я ее осуждаю. Иногда осуждаю себя. Но я не злюсь на нее. Я ее очень сильно люблю. Даже сейчас", — заявил Андрей.По словам автора статьи, многие беженки, как замужние, так и нет, не намерены возвращаться на Украину. Они уезжают и начинают выстраивать новый быт. Кто-то бежит от жестокого обращения в семье и добивается давно вынашиваемого в голове развода, добавил журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230225/bezhenka-1854224975.html

https://ria.ru/20221228/polsha-1842048853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, финляндия