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Бывший эксперт ЦРУ предложил Украине перейти к обороне - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886949108.html
Бывший эксперт ЦРУ предложил Украине перейти к обороне
Бывший эксперт ЦРУ предложил Украине перейти к обороне - РИА Новости, 28.07.2023
Бывший эксперт ЦРУ предложил Украине перейти к обороне
Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб в статье журнала Time предложил Украине сосредоточиться на защите своих оборонительных рубежей. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:42
2023-07-28T17:42
специальная военная операция на украине
технологии
киев
украина
россия
владимир путин
сергей шойгу
энтони блинкен
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб в статье журнала Time предложил Украине сосредоточиться на защите своих оборонительных рубежей. По мнению аналитика, на фоне неудач в ходе контрнаступления Киеву следует обратить внимание на оборону при сокращении и укреплении оборонительных рубежей. "При меньшей площади территории для защиты Украина может сосредоточить войска в критических точках на поле боя...", - отметил Биб. По его мнению, данная тактика поставит Киев в более сильную позицию на переговорах. В то же время, он признает, что переход Украины к обороне сам по себе не приведет к мирным переговорам. Для них также требуется дипломатический подход. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html
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технологии, киев, украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, энтони блинкен, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Бывший эксперт ЦРУ предложил Украине перейти к обороне

Бывший эксперт ЦРУ предложил Украине перейти к обороне на фоне неудачного контрнаступления

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб в статье журнала Time предложил Украине сосредоточиться на защите своих оборонительных рубежей.
По мнению аналитика, на фоне неудач в ходе контрнаступления Киеву следует обратить внимание на оборону при сокращении и укреплении оборонительных рубежей.
«
"При меньшей площади территории для защиты Украина может сосредоточить войска в критических точках на поле боя...", - отметил Биб.
По его мнению, данная тактика поставит Киев в более сильную позицию на переговорах. В то же время, он признает, что переход Украины к обороне сам по себе не приведет к мирным переговорам. Для них также требуется дипломатический подход.
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Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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