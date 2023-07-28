https://ria.ru/20230728/ukraina-1886949108.html

Бывший эксперт ЦРУ предложил Украине перейти к обороне

Бывший эксперт ЦРУ предложил Украине перейти к обороне - РИА Новости, 28.07.2023

Бывший эксперт ЦРУ предложил Украине перейти к обороне

Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб в статье журнала Time предложил Украине сосредоточиться на защите своих оборонительных рубежей. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:42

2023-07-28T17:42

2023-07-28T17:42

специальная военная операция на украине

технологии

киев

украина

россия

владимир путин

сергей шойгу

энтони блинкен

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб в статье журнала Time предложил Украине сосредоточиться на защите своих оборонительных рубежей. По мнению аналитика, на фоне неудач в ходе контрнаступления Киеву следует обратить внимание на оборону при сокращении и укреплении оборонительных рубежей. "При меньшей площади территории для защиты Украина может сосредоточить войска в критических точках на поле боя...", - отметил Биб. По его мнению, данная тактика поставит Киев в более сильную позицию на переговорах. В то же время, он признает, что переход Украины к обороне сам по себе не приведет к мирным переговорам. Для них также требуется дипломатический подход. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

киев

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, киев, украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, энтони блинкен, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато