https://ria.ru/20230728/ukraina-1886843939.html

СМИ: украинский военный в Запорожской области обстрелял машину на блокпосту

СМИ: украинский военный в Запорожской области обстрелял машину на блокпосту - РИА Новости, 28.07.2023

СМИ: украинский военный в Запорожской области обстрелял машину на блокпосту

Украинский военный открыл огонь по машине на блок-посту в поселке Новониколаевка на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает украинское издание... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:37

2023-07-28T13:37

2023-07-28T13:37

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинский военный открыл огонь по машине на блок-посту в поселке Новониколаевка на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает украинское издание "Страна". "В Запорожской области военнослужащий на блок-посту расстрелял автомобиль за то, что тот не остановился на его требование", - говорится в сообщении со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что в названном поселке на блок-посту водитель легкового автомобиля проигнорировал сигнал военнослужащих об остановке, наехал на ногу одного из бойцов и продолжил движение. Чтобы остановить машину, другой солдат выстрелил по автомобилю несколько раз. За рулем оказался пьяный военный; женщина, находившаяся в машине, была ранена и попала в больницу. На данный момент солдат, который отрыл огонь, не задержан, ведется следствие. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230714/diversanty-1884169301.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр