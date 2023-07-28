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СМИ: украинский военный в Запорожской области обстрелял машину на блокпосту
СМИ: украинский военный в Запорожской области обстрелял машину на блокпосту - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ: украинский военный в Запорожской области обстрелял машину на блокпосту
Украинский военный открыл огонь по машине на блок-посту в поселке Новониколаевка на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает украинское издание... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:37
2023-07-28T13:37
2023-07-28T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинский военный открыл огонь по машине на блок-посту в поселке Новониколаевка на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает украинское издание "Страна". "В Запорожской области военнослужащий на блок-посту расстрелял автомобиль за то, что тот не остановился на его требование", - говорится в сообщении со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что в названном поселке на блок-посту водитель легкового автомобиля проигнорировал сигнал военнослужащих об остановке, наехал на ногу одного из бойцов и продолжил движение. Чтобы остановить машину, другой солдат выстрелил по автомобилю несколько раз. За рулем оказался пьяный военный; женщина, находившаяся в машине, была ранена и попала в больницу. На данный момент солдат, который отрыл огонь, не задержан, ведется следствие. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинский военный в Запорожской области обстрелял машину на блокпосту
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