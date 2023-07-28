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Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль в честь Дня города - РИА Новости, 28.07.2023
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16:52 28.07.2023 (обновлено: 16:53 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/tyumen-1886913716.html
Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль в честь Дня города
Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль в честь Дня города - РИА Новости, 28.07.2023
Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль в честь Дня города
Сотрудники администрации города Тюмени и муниципальных учреждений перечислили часть своих зарплат на покупку нового автомобиля для земляков, участвующих в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:52
2023-07-28T16:53
надежные люди
тюмень
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ТЮМЕНЬ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники администрации города Тюмени и муниципальных учреждений перечислили часть своих зарплат на покупку нового автомобиля для земляков, участвующих в спецоперации, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем телеграм-канале. "В преддверии Дня города сотрудники администрации Тюмени, муниципальных учреждений перечислили однодневный заработок, чтобы купить автомобиль-вездеход УАЗ. Машина была подарена нашим защитникам-тюменцам на торжественном приеме 27 июля", - сообщил Кухарук. Ключи от машины глава города передал начальнику штаба добровольческого батальона "Барс 5" майору Олегу Ямпольскому. Он в свою очередь выразил признательность тюменцам и сказал, что бойцы с благодарностью оценят этот подарок. Глава муниципалитета также отметил, что жители города с первых дней специальной военной операции оказывают бойцам всестороннюю поддержку, объединяются и помогают всем, чем только могут: делают маскировочные сети, шьют или вяжут необходимые военнослужащим вещи, комплектуют аптечки, делают свечи. Десятки тонн гуманитарных грузов уже отправлено из Тюмени. Активно участвуют в акции "100 миллионов для Победы" по сбору средств на покупку необходимого оборудования и снаряжения для тюменских военных.
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тюмень, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Тюмень, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль в честь Дня города

Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль-вездеход УАЗ в честь Дня города

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники администрации города Тюмени и муниципальных учреждений перечислили часть своих зарплат на покупку нового автомобиля для земляков, участвующих в спецоперации, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
«
"В преддверии Дня города сотрудники администрации Тюмени, муниципальных учреждений перечислили однодневный заработок, чтобы купить автомобиль-вездеход УАЗ. Машина была подарена нашим защитникам-тюменцам на торжественном приеме 27 июля", - сообщил Кухарук.
Ключи от машины глава города передал начальнику штаба добровольческого батальона "Барс 5" майору Олегу Ямпольскому. Он в свою очередь выразил признательность тюменцам и сказал, что бойцы с благодарностью оценят этот подарок.
Глава муниципалитета также отметил, что жители города с первых дней специальной военной операции оказывают бойцам всестороннюю поддержку, объединяются и помогают всем, чем только могут: делают маскировочные сети, шьют или вяжут необходимые военнослужащим вещи, комплектуют аптечки, делают свечи. Десятки тонн гуманитарных грузов уже отправлено из Тюмени. Активно участвуют в акции "100 миллионов для Победы" по сбору средств на покупку необходимого оборудования и снаряжения для тюменских военных.
Тюменцы передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки. Кадр видео
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19 июля, 12:55
 
Надежные людиТюменьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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