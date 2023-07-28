https://ria.ru/20230728/tyumen-1886913716.html
Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль в честь Дня города
Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль в честь Дня города - РИА Новости, 28.07.2023
Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль в честь Дня города
Сотрудники администрации города Тюмени и муниципальных учреждений перечислили часть своих зарплат на покупку нового автомобиля для земляков, участвующих в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:52
2023-07-28T16:52
2023-07-28T16:53
надежные люди
тюмень
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ТЮМЕНЬ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники администрации города Тюмени и муниципальных учреждений перечислили часть своих зарплат на покупку нового автомобиля для земляков, участвующих в спецоперации, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем телеграм-канале. "В преддверии Дня города сотрудники администрации Тюмени, муниципальных учреждений перечислили однодневный заработок, чтобы купить автомобиль-вездеход УАЗ. Машина была подарена нашим защитникам-тюменцам на торжественном приеме 27 июля", - сообщил Кухарук. Ключи от машины глава города передал начальнику штаба добровольческого батальона "Барс 5" майору Олегу Ямпольскому. Он в свою очередь выразил признательность тюменцам и сказал, что бойцы с благодарностью оценят этот подарок. Глава муниципалитета также отметил, что жители города с первых дней специальной военной операции оказывают бойцам всестороннюю поддержку, объединяются и помогают всем, чем только могут: делают маскировочные сети, шьют или вяжут необходимые военнослужащим вещи, комплектуют аптечки, делают свечи. Десятки тонн гуманитарных грузов уже отправлено из Тюмени. Активно участвуют в акции "100 миллионов для Победы" по сбору средств на покупку необходимого оборудования и снаряжения для тюменских военных.
https://ria.ru/20230719/pomosch-1885033270.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюмень, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Тюмень, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль в честь Дня города
Тюменцы подарили землякам в зоне СВО новый автомобиль-вездеход УАЗ в честь Дня города
ТЮМЕНЬ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники администрации города Тюмени и муниципальных учреждений перечислили часть своих зарплат на покупку нового автомобиля для земляков, участвующих в спецоперации, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
«
"В преддверии Дня города сотрудники администрации Тюмени, муниципальных учреждений перечислили однодневный заработок, чтобы купить автомобиль-вездеход УАЗ
. Машина была подарена нашим защитникам-тюменцам на торжественном приеме 27 июля", - сообщил Кухарук.
Ключи от машины глава города передал начальнику штаба добровольческого батальона "Барс 5" майору Олегу Ямпольскому. Он в свою очередь выразил признательность тюменцам и сказал, что бойцы с благодарностью оценят этот подарок.
Глава муниципалитета также отметил, что жители города с первых дней специальной военной операции оказывают бойцам всестороннюю поддержку, объединяются и помогают всем, чем только могут: делают маскировочные сети, шьют или вяжут необходимые военнослужащим вещи, комплектуют аптечки, делают свечи. Десятки тонн гуманитарных грузов уже отправлено из Тюмени. Активно участвуют в акции "100 миллионов для Победы" по сбору средств на покупку необходимого оборудования и снаряжения для тюменских военных.
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