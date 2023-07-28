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"Путин видит это". Турки обличили хитрый замысел Запада против России - РИА Новости, 28.07.2023
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06:11 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/turtsiya-1886756538.html
"Путин видит это". Турки обличили хитрый замысел Запада против России
"Путин видит это". Турки обличили хитрый замысел Запада против России - РИА Новости, 28.07.2023
"Путин видит это". Турки обличили хитрый замысел Запада против России
Читатели Haber 7 обвинили США и Великобританию в попытке перенести конфликт на Украине в Черное море и втянуть Турцию в войну против России. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T06:11
2023-07-28T06:11
в мире
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великобритания
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели Haber 7 обвинили США и Великобританию в попытке перенести конфликт на Украине в Черное море и втянуть Турцию в войну против России.&quot;США и Великобритания пытаются развязать третью мировую войну. И ключевая страна здесь — Турция. Нужно быть очень осторожными&quot;, — поделился мнением один из читателей."Самим-то не о чем беспокоиться. Одна — островная страна, другая — по ту сторону океана", — добавил другой."Я не буду воевать на стороне НАТО из-за каких-то нелепых притязаний. Только если речь будет идти о моей Родине. Никто не должен пытаться использовать наших солдат", — заявил третий."НАТО так или иначе хочет спровоцировать войну между Турцией и Россией. Путин видит это", — отметил комментатор.Другие участники дискуссии выразили мнение, что Запад будет использовать различные провокации, чтобы осуществить этот план.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230726/turtsiya-1886304116.html
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в мире, турция, россия, великобритания, нато, сша
В мире, Турция, Россия, Великобритания, НАТО, США
"Путин видит это". Турки обличили хитрый замысел Запада против России

Читатели Haber 7 обвинили США и Великобританию в попытке втянуть Турцию в войну с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaКорабль турецкого военно-морского флота
Корабль турецкого военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Корабль турецкого военно-морского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели Haber 7 обвинили США и Великобританию в попытке перенести конфликт на Украине в Черное море и втянуть Турцию в войну против России.
«

"США и Великобритания пытаются развязать третью мировую войну. И ключевая страна здесь — Турция. Нужно быть очень осторожными", — поделился мнением один из читателей.

"Самим-то не о чем беспокоиться. Одна — островная страна, другая — по ту сторону океана", — добавил другой.
"Я не буду воевать на стороне НАТО из-за каких-то нелепых притязаний. Только если речь будет идти о моей Родине. Никто не должен пытаться использовать наших солдат", — заявил третий.
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"НАТО так или иначе хочет спровоцировать войну между Турцией и Россией. Путин видит это", — отметил комментатор.
Другие участники дискуссии выразили мнение, что Запад будет использовать различные провокации, чтобы осуществить этот план.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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