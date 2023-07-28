https://ria.ru/20230728/turtsiya-1886756538.html

"Путин видит это". Турки обличили хитрый замысел Запада против России

"Путин видит это". Турки обличили хитрый замысел Запада против России - РИА Новости, 28.07.2023

"Путин видит это". Турки обличили хитрый замысел Запада против России

Читатели Haber 7 обвинили США и Великобританию в попытке перенести конфликт на Украине в Черное море и втянуть Турцию в войну против России. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T06:11

2023-07-28T06:11

2023-07-28T06:11

в мире

турция

россия

великобритания

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150917/14/1509171431_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_b9d2e8df79eed88f414516f6dabcd298.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели Haber 7 обвинили США и Великобританию в попытке перенести конфликт на Украине в Черное море и втянуть Турцию в войну против России."США и Великобритания пытаются развязать третью мировую войну. И ключевая страна здесь — Турция. Нужно быть очень осторожными", — поделился мнением один из читателей."Самим-то не о чем беспокоиться. Одна — островная страна, другая — по ту сторону океана", — добавил другой."Я не буду воевать на стороне НАТО из-за каких-то нелепых притязаний. Только если речь будет идти о моей Родине. Никто не должен пытаться использовать наших солдат", — заявил третий."НАТО так или иначе хочет спровоцировать войну между Турцией и Россией. Путин видит это", — отметил комментатор.Другие участники дискуссии выразили мнение, что Запад будет использовать различные провокации, чтобы осуществить этот план.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230726/turtsiya-1886304116.html

https://ria.ru/20230725/vizit-1886241225.html

турция

россия

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, россия, великобритания, нато, сша