Лукашенко потребовал наладить взаимодействие с Россией по транзиту грузов
Лукашенко потребовал наладить эффективное взаимодействие с Россией по транзиту грузов
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового главы минтранса Алексея Ляхновича наладить эффективное взаимодействие с основными партнёрами – Китаем и Россией, особенно по транзиту белорусских экспортных грузов через российскую территорию, сообщило издание "СБ.Беларусь сегодня".
В пятницу, по данным президентской пресс-службы, Лукашенко назначил министром транспорта и коммуникаций Ляхновича, который ранее занимал должность первого заместителя министра.
"Мы с президентом России подробно обсуждали эти вопросы. Я Головченко (Роман Головченко - премьер-министр – ред.) после последней встречи с президентом России изложил наши подходы, наши договоренности. Нигде нет отторжения. Ваше дело работать… Надо договариваться. Потому что логистика усложнилась, и тарифы, допустим, на наши товары, – это вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше. Чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли. Тоже знаете эту проблему", - приводит издание слова президента на своем сайте.
По данным "СБ.Беларусь сегодня", во время назначения Ляхновича Лукашенко также потребовал наладить эффективное взаимодействие ведомства с основными партнерами, прежде всего это касается китайских и российских коллег, но главным образом – транзитного сотрудничества именно с Российской Федерацией.
Глава республики заявил, что в сфере внимания министра должны быть вопросы укомплектования системы подвижным составом, организации всех видов перевозок. "Всем этим надо будет заниматься", – заключил он.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск перестраивает логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине, в частности, наращивая объемы перевалки грузов в российских морских портах.