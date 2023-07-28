https://ria.ru/20230728/tranzit-1886873978.html

Лукашенко потребовал наладить взаимодействие с Россией по транзиту грузов

Лукашенко потребовал наладить взаимодействие с Россией по транзиту грузов - РИА Новости, 28.07.2023

Лукашенко потребовал наладить взаимодействие с Россией по транзиту грузов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового главы минтранса Алексея Ляхновича наладить эффективное взаимодействие с основными партнёрами –... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:23

2023-07-28T15:23

2023-07-28T15:23

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МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового главы минтранса Алексея Ляхновича наладить эффективное взаимодействие с основными партнёрами – Китаем и Россией, особенно по транзиту белорусских экспортных грузов через российскую территорию, сообщило издание "СБ.Беларусь сегодня". В пятницу, по данным президентской пресс-службы, Лукашенко назначил министром транспорта и коммуникаций Ляхновича, который ранее занимал должность первого заместителя министра. "Мы с президентом России подробно обсуждали эти вопросы. Я Головченко (Роман Головченко - премьер-министр – ред.) после последней встречи с президентом России изложил наши подходы, наши договоренности. Нигде нет отторжения. Ваше дело работать… Надо договариваться. Потому что логистика усложнилась, и тарифы, допустим, на наши товары, – это вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше. Чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли. Тоже знаете эту проблему", - приводит издание слова президента на своем сайте. По данным "СБ.Беларусь сегодня", во время назначения Ляхновича Лукашенко также потребовал наладить эффективное взаимодействие ведомства с основными партнерами, прежде всего это касается китайских и российских коллег, но главным образом – транзитного сотрудничества именно с Российской Федерацией. Глава республики заявил, что в сфере внимания министра должны быть вопросы укомплектования системы подвижным составом, организации всех видов перевозок. "Всем этим надо будет заниматься", – заключил он. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск перестраивает логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине, в частности, наращивая объемы перевалки грузов в российских морских портах.

https://radiosputnik.ria.ru/20230725/putin-lukashenko-1886152779.html

https://ria.ru/20230723/plany-1885784772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, белоруссия, александр лукашенко, роман головченко, украина, в мире