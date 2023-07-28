https://ria.ru/20230728/tramp-1886748744.html

Трампу предъявили обвинения из-за удаления записей с камер в его поместье

Трампу предъявили обвинения из-за удаления записей с камер в его поместье - РИА Новости, 28.07.2023

Трампу предъявили обвинения из-за удаления записей с камер в его поместье

Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, касающиеся уничтожения записей с камер... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T02:22

2023-07-28T02:22

2023-07-28T03:13

в мире

флорида

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83022c026c5b28f0ccf9cd8a274a817d.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, касающиеся уничтожения записей с камер наблюдения в поместье политика в Мар-а-Лаго, следует из обнародованных в четверг документов суда. Согласно документам, Трамп, его помощник Уолт Наута и сотрудник Карлос де Оливейра "сознательно и злонамеренно пытались убедить другое лицо… изменить, повредить, уничтожить и скрыть объект с целью нарушить целостность и доступность последнего для последующего использования в судебном процессе". "Таким образом, ответчики обратились к сотруднику номер 4 президента Трампа с просьбой уничтожить записи с камеры видеонаблюдения в поместье Мар-а-Лаго, чтобы те не попали в распоряжение большого жюри", - говорится в документах. В совокупности общее число выдвинутых против Трампа пунктов обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов составило 40. Сам экс-президент ни по одному из них виновным себя не признает.

https://ria.ru/20230728/tramp-1886748595.html

https://ria.ru/20230724/sekret-1885869512.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида, сша, дональд трамп