https://ria.ru/20230728/tramp-1886748744.html
Трампу предъявили обвинения из-за удаления записей с камер в его поместье
Трампу предъявили обвинения из-за удаления записей с камер в его поместье - РИА Новости, 28.07.2023
Трампу предъявили обвинения из-за удаления записей с камер в его поместье
Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, касающиеся уничтожения записей с камер... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T02:22
2023-07-28T02:22
2023-07-28T03:13
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, касающиеся уничтожения записей с камер наблюдения в поместье политика в Мар-а-Лаго, следует из обнародованных в четверг документов суда. Согласно документам, Трамп, его помощник Уолт Наута и сотрудник Карлос де Оливейра "сознательно и злонамеренно пытались убедить другое лицо… изменить, повредить, уничтожить и скрыть объект с целью нарушить целостность и доступность последнего для последующего использования в судебном процессе". "Таким образом, ответчики обратились к сотруднику номер 4 президента Трампа с просьбой уничтожить записи с камеры видеонаблюдения в поместье Мар-а-Лаго, чтобы те не попали в распоряжение большого жюри", - говорится в документах. В совокупности общее число выдвинутых против Трампа пунктов обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов составило 40. Сам экс-президент ни по одному из них виновным себя не признает.
https://ria.ru/20230728/tramp-1886748595.html
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в мире, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп
Трампу предъявили обвинения из-за удаления записей с камер в его поместье
Трампу предъявлены новые обвинения касательно уничтожения записей с камер в Мар-а-Лаго
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, касающиеся уничтожения записей с камер наблюдения в поместье политика в Мар-а-Лаго, следует из обнародованных в четверг документов суда.
Согласно документам, Трамп, его помощник Уолт Наута и сотрудник Карлос де Оливейра "сознательно и злонамеренно пытались убедить другое лицо… изменить, повредить, уничтожить и скрыть объект с целью нарушить целостность и доступность последнего для последующего использования в судебном процессе".
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"Таким образом, ответчики обратились к сотруднику номер 4 президента Трампа с просьбой уничтожить записи с камеры видеонаблюдения в поместье Мар-а-Лаго, чтобы те не попали в распоряжение большого жюри", - говорится в документах.
В совокупности общее число выдвинутых против Трампа пунктов обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов составило 40. Сам экс-президент ни по одному из них виновным себя не признает.
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